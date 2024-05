Turismo, urbanistica, sicurezza: è battaglia sulle rive del Temo   

Un consigliere regionale, un ex vice sindaco e un novizio della politica. Saranno loro a contendersi la poltrona di sindaco, lasciata vuota da Piero Casula che ha deciso di non ricandidarsi. Una sfida dove dopo 5 anni di panchina, si riaffaccia la sinistra in salsa bosana che ha candidato l’avvocato di area centrista Alessandro Campus, già vice sindaco di Casula, sino alla clamorosa rottura dopo l’ingresso in maggioranza dei sardisti. Campus ha atteso tre anni e ora capeggia la lista “Bosa cambia Bosa”. Dall’altra parte il centrodestra diviso. Il consigliere regionale sardista Alfonso Marras guida la lista “Bosa cambia”, mentre il raggruppamento “Bosa noi ci siamo” che comprende anche Fratelli d’Italia, propone candidato sindaco Giuseppe Ibba.

L’ex

La sua lista scende in campo evidenziando quello che definisce «un fallimento politico dell’amministrazione uscente». Sulle cose da fare, si propone per: «Restituire il giusto decoro alla città, creare un sistema di servizi turistici, sfruttare il fiume per far diventare Bosa città dell'acqua». Grande attenzione poi per le problematiche legate alla sicurezza ambientale. «Ci impegneremo – evidenzia Campus – per ridurre i vincoli nel piano di assetto idrogeologico, attivandoci per l’ultimazione dei lavori di sistemazione della diga e il suo collaudo, definendo un piano generale di interventi per la regimentazione delle acque, realizzando opere di manutenzione dei canali esistenti, verificando la possibilità di eliminare eventuali errori all'interno del Pai».

Al debutto

Pur non avendo mai ricoperto incarichi istituzionali, Giuseppe Ibba sembra essere subito entrato nello spirito della contesa. «Una parte della maggioranza che non l’ha più voluto sindaco, presenta la lista come continuità ottenendo il sostegno dello stesso Casula». Sul programma sostiene di averlo scritto e concordato con i cittadini. «Pulizia, cura del decoro della città e di Bosa marina, del litorale e delle campagne – sottolinea – rappresentano una priorità assoluta». Ma la sua lista intende puntare molto anche sulla cultura. «Intendiamo dare vita a una fondazione culturale – sottolinea – per la gestione dell'intero sistema, finalizzata a valorizzare il teatro, i musei cittadini, il castello, che verranno incrementati come strutture offerta culturali turistica. La fondazione fungerà da comitato scientifico culturale permanente composto da personalità del mondo culturale presente nella nostra città».

Il consigliere regionale

Il consigliere regionale Alfonso Marras, risponde in modo secco alla voce che vuole il sindaco Casula rientrare in Giunta da esterno per sostituirlo quando è in Regione. «Non ci saranno assessori tecnici – scandisce – della Giunta faranno parte solo i consiglieri della lista. Terrò conto delle competenze e del risultato elettorale». Nel programma decoro e turismo al primo posto, anche in vista della stagione estiva, «Credo sia arrivato il momento di organizzarsi in maniera manageriale. Per far questo bisogna attuare una strategia di coinvolgimento dei soggetti protagonisti. In tema di opere pubbliche – afferma – segnalo che i procedimenti attivi sono oltre settanta, di questi, diversi in fase conclusiva, altri in avvio ed altri in fase progettuale. Un numero importante che dimostra quanto ci sia bisogno di interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, restauro e riqualificazione. Come protezione civile, Bosa diventerà sede di una nuova sala operativa e delle emergenze».

