Turismo, un’estate senza fine 

La destagionalizzazione è qui. In un’Ogliastra che decanta la longevità, i vacanzieri fuori stagione sono quasi triplicati, allungando il periodo delle ferie da fine primavera all’autunno inoltrato, con i campeggi e la natura in generale grandi protagoniste. A spingere su questa linea è anche la vacanza in camper, con le aree attrezzate che nell’arco dell’estate hanno fatto segnare migliaia di presenze tra ospiti italiani e stranieri. Una tendenza di crescita costante sostenuta dall’appeal di attività come il trekking, le arrampicate e, alla luce delle condizioni climatiche favorevoli, dalle uscite in barca capaci di calamitare sempre più appassionati, per lo più stranieri.

Lunga coda estiva

La vacanza in camper è amica dell’ambiente. Lo conferma la recente ricerca “Turismo in camper, impatto economico ambientale del camperista” realizzata da Ergo, costola della scuola superiore Sant’Anna di Pisa. «È un turismo che non viene qui a svernare, spesso sono giovani coppie, soprattutto straniere, che scelgono l’Ogliastra per l’escursionismo e fanno tappe anche di diversi giorni», racconta Mauro Usai, titolare dell’area di sosta attrezzata Costa orientale di Tancau, frazione a mare di Lotzorai. Le temperature serali gradevoli favoriscono le cene all’aperto come se il calendario si fosse fermato all’estate. «Il turismo lento e consapevole ci sta dando l’opportunità di allungare la stagione». Secondo Usai, il fenomeno non è casuale: «Tutt’altro, è ricercato. Questa è la vera destagionalizzazione».

Camperisti ovunque

Gigi Pambira, presidente dell’associazione camperisti sardi, ha trascorso il fine settimana al campeggio L’ultima spiaggia di Bari Sardo. «Pieno all’inverosimile», conferma il leader dei camperisti. Dominano tedeschi e austriaci, ma non mancano svizzeri, polacchi, sloveni e olandesi. «L’Ogliastra - prosegue Pambira - ha caratteristiche particolari. È risaputo che qui insistono località meravigliose, poi i prodotti enogastronomici sono molto appetibili dal punto di vista turistico». In più c’è anche l’assist climatico a sostenere il turismo lento: «Il territorio è protetto dal maestrale e dunque si gode al meglio il soggiorno».

