Turismo, un tesoretto che fa gola 

La stagione turistica sta per andare in archivio e gli operatori dell’accoglienza già stanno discutendo su come il Comune dovrà investire gli introiti dell’imposta di soggiorno, raddoppiata rispetto al 2022. La previsione è di incassare più di due milioni di euro grazie al balzello pagato dai turisti, un tesoretto che l’Amministrazione solitamente investe nel decoro urbano, nelle manutenzioni, nella promozione della destinazione e nella lotta all’evasione.

Ma quest’anno gli addetti ai lavori si aspettano uno sforzo ulteriore. «È attesa in questi giorni l'approvazione di un'importante variazione di bilancio con la quale destinare le risorse disponibili dall'avanzo», scrivono, Marco Montalto del Consorzio turistico Riviera del Corallo, Marco Di Gangi dell’associazione Domos e Gabriele Catogno di Welcome to Alghero. «In qualità di rappresentanti del vasto mondo delle imprese della ricettività algherese, ci preme richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale, e di tutta la politica, degli impegni assunti con il comparto, impegni che ci aspettiamo vengano mantenuti e realizzati». Il riferimento è alla creazione di una di una nuova governance del fenomeno turistico con la raccolta e l'analisi puntuale dei dati quantitativi e qualitativi.

L’assessore al Turismo Alessandro Cocco conferma che la volontà è proprio quella di tracciare il flusso di villeggianti per captarne le preferenze e il profilo di spesa, «in modo da definire così insieme un piano di azioni per la promozione e un aumento della qualità dell'offerta del territorio», spiega il delegato della giunta. L’investimento ammonterebbe a circa 150mila euro per una piattaforma virtuale alimentata da più software in grado di raccogliere i dati sul fenomeno turistico algherese.

Nel 2022 l’ente locale aveva incassato dalla tassa di soggiorno un milione e 400mila euro, ma si trattò di una stagione eccezionale, con numeri da record, irripetibili. Per l’anno in corso, con l’imposta aumentata del 100%, il Comune dovrebbe comunque poter contare su una cifra nettamente superiore. L'imposta di soggiorno è infatti passata, per le strutture ricettive extralberghiere e per le locazioni turistiche, da 50 centesimi a un euro a persona al giorno; per gli hotel a tre stelle da uno a due euro mentre nei 4 e 5 stelle da 2 a 4 euro.

«È arrivato il momento che tutti i partiti di maggioranza dimostrino quanto vale l’impegno assunto con il comparto turistico e quanto abbiano a cuore le sue sorti», insistono Montalto, Di Gangi e Catogno. Tutti si aspettano che le maggiori risorse aiutino a migliorare i servizi turistici, avendo ben chiari gli obiettivi, evitando che i fondi finiscano all’interno dei diversi capitoli di spesa degli assessorati, annacquati nelle varie voci di bilancio.

