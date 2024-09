Turismo, un settembre pieno di sorprese 

Il turismo europeo e americano salva il bilancio dell’estate. Gli italiani? Tanti, ma non abbastanza come nelle previsioni di inizio stagione. I sardi erano i più attesi, ma sono stati i grandi assenti della stagione turistica che imbocca l’ultima curva prima del rettilineo finale affollato di vacanzieri con la passione per il turismo sportivo sostenibile. Le condizioni climatiche sono l’alleato ideale degli operatori, soprattutto quelli di Baunei e Ulassai che dominano la scena nel panorama escursionistico. In salute anche le strutture di Villagrande come confermano dall’Orlando resort: «Stagione molto positiva, con maggio e giugno andati bene, meno a luglio, la ripresa di agosto ha trainato un settembre importante». Nella struttura immersa nel verde del bosco di Santa Barbara attualmente soggiorna anche un gruppo di quaranta argentini muniti di e-bike. Oltre ai consueti motociclisti tedeschi.

Turismo sostenibile

All’edizione annuale del World Wellness Weekend, evento mondiale che coinvolge 160 Paesi di tutto il mondo, impegnati nella promozione della salute e del benessere psico-fisico, ha debuttato, per la prima volta, anche l’Ogliastra grazie alle attività offerte dal Club di prodotto My Ogliastra, che raggruppa 30 operatori. Le attività si sono concluse nei giorni scorsi. È la presidente di My Ogliastra, Cristina Brighetti, titolare dell’Hotel Galanias di Bari Sardo, a confermare il successo dell’evento: «Ci sono state passeggiate guidate alla spiaggia di Museddu, tra le rovine di Gairo Vecchio, una visita a S’Arcu ‘e is Forros oltre a una adrenalinica esperienza di coasteering sulla spiaggia di Cala Luas».

Boom fuori stagione

L’appuntamento ha richiamato in Ogliastra una carovana di turisti. «Attraverso la manifestazione - sottolinea Brighetti - vogliamo affermare, ancora una volta, quanto il benessere psicofisico sia importante e quanto sia semplice e naturale viverlo in un contesto paesaggistico di rara bellezza come quello ogliastrino dove al fascino della costa e dell’interno sono associati caratteri della tradizione e degli usi locali che sono la naturale base per un benessere a 360 gradi». I trenta operatori del gruppo hanno un’agenda fitta anche per ottobre. Su cui nutre interesse anche Ivan Puddu, proprietario del ristorante Mec Puddu’s di Santa Maria Navarrese: «È stato un ottimo settembre, sopra ogni aspettativa. Soprattutto quest’ultima settimana ha dato ottimi risultati. Guardiamo con ottimismo a ottobre».

