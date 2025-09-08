Turismo, un premio alle migliori strutture 

Una giornata per premiare le strutture ricettive locali (Hotel, B&B, Domus) che si sono distinte per: qualità del servizio offerto, gradimento della clientela, impegno verso la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. L’appuntamento organizzato dall’associazione turistica di Quartu è per il 27 settembre all’ex Convento dei cappuccini

«La qualità delle strutture ricettive del territorio» spiega il presidente dell’associazione Robeto Matta, «è risultata molto elevata e la cosa, oltre ad esserne compiaciuti, ci ha messo in difficoltà, perchè alcuni premi saranno assegnati con uno scarto tra il primo e secondo davvero minimo». In questi giorni sono state prese in esame circa 86 strutture tra il centro e il litorale. Un evento dedicato alla sostenibilità e all’innovazione, per riflettere e confrontarsi sul futuro del settore turistico, valorizzando le buone pratiche locali e premiando l’eccellenza.

Durante la giornata ci sarà anche un laboratorio aperto dedicato alle nuove tecnologie per la promozione turistica, con particolare attenzione all’uso delle tecniche 3D per la valorizzazione di beni culturali e monumenti del territorio.

