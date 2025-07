Turismo, un piano per la crescita 

Una destinazione turistica non solo durante l’estate. Perché oltre ai 26 chilometri di costa ci sono anche le bellezze naturali di Molentargius e il parco dei Sette Fratelli da sfruttare, insieme ai monumenti e siti storici, le eccellenze locali e il patrimonio rurale. E si punta sulle iniziative culturali che solo lo scorso anno sono state oltre seicento. «Un passo avanti in un’ottica di programmazione e di sviluppo della città», le parole del sindaco Graziano Milia durante la discussione del piano strategico del turismo votato dal Consiglio comunale.

Itinerari, cibo e vino

Nelle oltre cento pagine - stilate da una società esterna che ha lavorato al fianco dell’assessorato al Turismo - si parla di itinerari culturali fra le chiese e case storiche presenti in città, i siti archeologici, ma anche escursioni, percorsi con tappe nelle aziende agricole, cantine e i panifici. Sino all’avvio di progetti pilota per il cicloturismo, il turismo sportivo e matrimoniale, il trekking.

Si parte da un piano di promozione del territorio, che si conta di finanziare con gli incassi dell’imposta di soggiorno, insieme ai portatori di interesse del territorio. «Non vogliamo limitarci a eventi spot, come ad esempio destinare risorse importanti per gli eventi di Capodanno», sottolinea Milia, «ma creare e favorire reti territoriali, come dimostra quanto stiamo facendo con il Distretto Sant'Isidoro e come dovremmo fare anche con Cagliari per una gestione coordinata e strutturata del Poetto. Tra le peculiarità di Quartu», aggiunge, «c’è anche l’ambiente che va salvaguardato».

Maggioranza compatta

Sì compatto della maggioranza. «Stiamo costruendo una Quartu moderna, attrattiva e pronta a diventare protagonista nello sviluppo turistico e sostenibile della Sardegna», il commento di Franco Tocco, presidente della commissione Turismo. Sulla stessa linea Valeria Piras, capogruppo della maggioranza: «Questo piano si basa prima di tutto sull’alta qualità di vita e ambientale, solo così si può avere l’ambizione di diventare una destinazione turistica».

Minoranza in ordine sparso. Sardegna 20Venti e centrosinistra a favore, astenuti Udc, Gruppo Misto, e FdI. Fra le critiche «l’assenza di investimenti sui grandi eventi», sottolinea Michele Pisano, capogruppo FdI, «così come emerge una grande fame di trasporti soprattutto nelle aree extraurbane. Per esempio», dice, «non è stata mai programmata la sperimentazione di parcheggi di scambio e bus navetta». E poi lancia la proposta: «Avviamo l’iter con i soggetti competenti per valutare la presenza di un’area marina protetta, opportunità di turismo sostenibile e in antitesi all’idea del sovrasfruttamento del territorio».Temi affrontati anche da Milia: «I problemi di mobilità, i parcheggi, anche di scambio, sono risolvibili con i bus navetta e da questo punto di vista possiamo lavorarci, nel rispetto di norme urbanistiche regionali attualmente molto vincolanti».

