Turismo, un patto per la crescita 

Un monitoraggio di qualità, la raccolta dati, la conoscenza del territorio e di un settore preciso e infine l'elaborazione di una strategia politica di sviluppo. Dalla ricerca all'impresa e anche alla politica. Sfruttando l'innovazione tecnologica. Una sorta di «ecosistema dell'innovazione in tutti i principali settori dello sviluppo della Sardegna» come l'ha definito Gianluca Cadeddu, Programme Manager progetto e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia.

La sfida

Incontro affollatissimo quello dal titolo “Sviluppo Turistico e Territori Digitali” che si è tenuto ieri mattina presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali. L'Università di Sassari è a buon punto nelle attività di co-progettazione portate avanti dallo Spoke 2 del programma, che porta in dote circa 50 accordi di collaborazione siglati tra l’ateneo e una rete ampia e articolata di amministrazioni comunali, enti territoriali, consorzi, fondazioni culturali, Gal, Flag, Enti Parco, musei e numerosi soggetti del terzo settore, per un totale di una settantina di enti coinvolti e un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro. Il rettore Gavino Mariotti ha spiegato: «L'Università si mette a disposizione del territorio, delle imprese e degli oltre 30 sindaci che hanno aderito». Veronica Camerada, professoressa Ordinaria ha aggiunto: «Il sistema di monitoraggio integrato è realizzato in accordo con l’agenda europea per il turismo 2030. I tre pilastri sono: transizione verde, transizione digitale e inclusione». L’assessore Franco Cuccureddu: «Avere dati precisi significa poter fare un'offerta mirata per il turismo». Sulla stessa linea anche Giuseppe Meloni, assessore alla Programmazione e Bilancio: «Per garantire competitività alle imprese e ai territori è fondamentale investire nell'innovazione e nella ricerca», ha spiegato.

Sperimentazioni

Durante l’incontro sono state illustrate le principali sperimentazioni sviluppate nell’ambito dei progetti legati ai programmi di sviluppo territoriale coordinati dal Centro studi e Analisi regionali (Ce.S.A.Re.) dell’Università di Sassari. All’interno del Centro operano in sinergia i gruppi di ricerca di Geografia economico-politica e Informatica dell’Ateneo turritano, adottando un approccio interdisciplinare che integra analisi territoriali avanzate e soluzioni tecnologiche innovative.

Quattro le sperimentazioni in fase di avvio in 20 comuni della Sardegna. La prima, C-wise è dedicata alla costruzione di smart cities inclusive basate su AI e Digital Twin; Sket-Monitor, per il monitoraggio intelligente basato su AI di territori vulnerabili; InnTerr, per l’Innovazione, Inclusione e gli studi interdisciplinari per lo sviluppo del Nuorese; 4) T3 – Tourism, Technologies, Trends, focalizzato su ricerca applicata, tecnologie innovative e formazione avanzata nel turismo.

