Turismo, un ottobre da record 

Ci sono cinque americani, quattro francesi, una coppia di australiani, un’altra di tedeschi e un gruppetto di donne con il velo islamico assieme ai loro bambini. E sì, marginalmente, anche qualche cagliaritano. Nelle barzellette è la premessa per ridere, nella domenica mattina di Castello fa invece sorridere, però tanto. E lo fa subito, non alla fine della storia, perché la città è piena di turisti e tutte quelle nazioni, ieri verso le 11, erano rappresentate nella ristretta area dei tavolini del bar in piazzetta Mundula. E per essere ancor più internazionali, dietro la macchina per il caffè c’è Martha Perez Flores, cubana: quella cui dalla fogna di Facebook, pochi anni fa, erano arrivate critiche per aver posato in costume sardo «e lei sarda non è». Il suo Pablo Caffè in via Martini è pieno, la piazzetta pure: «Non mi sto fermando un attimo, Castello è pieno di turisti». E l’espressione del viso è tutt’altro che dispiaciuta, malgrado i ritmi forsennati.

Il “pienone”

Grazie alla combinazione tra bel tempo (un ottobre degno del miglior settembre), voli low cost finché ci sono dopo le minacce di Ryanair (che ora li riduce per protesta contro le norme varate dal Governo contro l’algoritmo che varia i prezzi dei biglietti) e mettiamoci pure la partita interna del pomeriggio che ha portato anche tanti romani: spendono euro prima della partita, durante la quale invece incassano punti. E Cagliari si scopre più turistica di quanto si creda. Fabrizio Porcella, che davanti al nome ha un “don” perché è uno dei canonici e vice penitenziere in Cattedrale, annuisce in una rara pausa del suo turno al confessionale: «Tantissime persone, ma questo è niente rispetto a luglio e agosto». Tra un tuffo al Poetto e un giro nel quartiere storico, insomma, il tempo per raccontare le proprie malefatte a un sacerdote si trova.

Servizio al tavolo

Schivando una colonna di orientali che si sposta su Segway (le pedane con le ruote e il motore elettrico), danno intanto piacevole spettacolo di sé cinque ragazze russe che si fanno un selfie di gruppo al Bastione di Saint Remy. Schivandole si raggiunge la Marina, dov’è difficile trovare un tavolo libero nei pur numerosi ristoranti. «Stiamo viaggiando sui livelli pre Covid del 2019, quanto a presenze turistiche», si compiace Alberto Melis, del direttivo Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) di Confcommercio Sud Sardegna e titolare di tre ristoranti “Antica Cagliari”, due dei quali alla Marina. E l’altro è al Poetto: «Strapieno anche lì», festeggia Melis, «grazie a qualche bagnante e ai tanti turisti che passeggiano nel lungomare. Ci aiutano anche gli Internazionali di padel e, per pranzo, i tifosi della Roma. Peccato che ora Ryanair ci molli: stiamo dimostrando di avere una stagionalità turistica lunga dieci mesi».

Le strutture ricettive

La maggior parte dei visitatori, nel weekend ha affollato gli hotel e i bed and breakfast della città e poi - chi può, certo - ci sono quelli che scelgono di soggiornare nelle ville. «Tutto esaurito», commenta Maurizio Battelli, presidente di Extra (l’associazione che raduna i titolari dell’ospitalità extra-alberghiera), «difficile trovarne una in città e pure lungo la costa. Stanno lavorando bene anche i b&b. Se il tempo regge fino alla conclusione di ottobre, a Cagliari e dintorni si profila un mese da record, come lo vedemmo nel 2019 prima del Covid». Poi Battelli torna sul tema che fa tanto male a chi vive in un’Isola: non basta volerci venire, perché devi pure poterci arrivare. «Se Ryanair mantenesse i voli anche in novembre, la ricettività turistica lavorerebbe certo di meno, ma comunque tanto. Invece hanno deciso di metterci in letargo». Sarebbe la “continuità turistica”, ma diventa impossibile quando il cielo non è più una strada ben percorsa.

