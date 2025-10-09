Turismo, un altro anno da record 

Si preannuncia un altro anno d’oro per il turismo nell’Isola. Un primo bilancio del 2025, in attesa della chiusura definitiva, lo ha fatto l’assessore Franco Cuccureddu ieri al Ttg Travel Experience, fiera di Rimini tra le più importanti del settore .

I dati

«Gli oltre 3 milioni di arrivi registrati in Sardegna tra gennaio e agosto 2025 rappresentano un +7,5% rispetto al 2024. Altro dato importante sono i 9,2 milioni di passeggeri negli aeroporti sardi da gennaio a settembre, con un incremento del 4,7%», sottolinea Cuccureddu. «Sono dati che confermano l’efficacia delle nostre politiche di promozione e la capacità della Sardegna di attrarre visitatori di qualità durante tutto l’anno».

I segnali

Altro segnale positivo arriva dal sistema ricettivo. «Le 49.657 strutture in possesso del Codice identificativo nazionale (Cin), incrementante di quasi 25mila negli ultimi diciotto mesi, rappresentano un traguardo che testimonia la crescente professionalizzazione del comparto e la volontà di fare rete, migliorando la qualità e la trasparenza dell’offerta turistica».

Accanto ai numeri, l’assessore ha annunciato tre importanti notizie che proiettano l’Isola su nuovi scenari internazionali. «La prima è il riconoscimento che ci riempie d’orgoglio: Cala Goloritzè eletta spiaggia più bella del mondo. Un primato che rafforza la nostra immagine nel segmento più esclusivo del turismo marino e balneare».

Ancora, prosegue, «c’è il riconoscimento Unesco delle Domus de Janas, ora ufficialmente inserite nella World Heritage List come 61° sito italiano Patrimonio dell’Umanità, permettendo all’Italia di rafforzare il suo primato mondiale davanti alla Cina. È un successo che ci permette di valorizzare un patrimonio archeologico unico e di consolidare la Sardegna come destinazione di punta per il turismo culturale e identitario».

Il volo

Infine, «dopo un intenso lavoro di squadra con la società di gestione dell’aeroporto di Olbia, possiamo annunciare l’accordo con Delta Airlines, che dal prossimo maggio attiverà il collegamento diretto Olbia–New York. È una svolta che accorcia le distanze e apre una nuova stagione di opportunità per il turismo internazionale. Il turismo è il motore del nostro futuro, e oggi possiamo dire di essere sulla rotta giusta».

