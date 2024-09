Turismo, trenta operatori fanno rete 

«Abbiamo capito che insieme si lavora meglio e si solleva la qualità dell’offerta turistica». Come dire che da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano. Cristina Brighetti presenta così My Ogliastra, il nuovo club di prodotto per il turismo. Trenta associati delle più svariate attività collaterali al settore. Nel calderone c’è di tutto: guide turistiche, alberghi, campeggi, ristoranti, b&b, affittacamere, laboratori artigianali, catering e stazioni di servizio. E se nel ventaglio di offerte manca qualcosa, come ad esempio un’agenzia di viaggi? «Per compensare competenze di cui al momento non disponiamo siamo in contatto con il consorzio Ogliastra Blue Zone, ma l’auspicio è quello di crescere ancora», dice Brighetti, titolare dell’Hotel Galanias di Bari Sardo. Bolognese d’origine, ogliastrina d’adozione, ha scoperto la terra della longevità nel 2007: «L’Ogliastra è un posto unico, non è una frase fatta. Qui non c’è il turismo di massa che in altri luoghi comincia a creare disagi».

Turismo sostenibile

«Credo nel turismo sostenibile e responsabile. L’Ogliastra - dice Giorgio Mulas, guida escursionistica ambientale - si presta benissimo perché il territorio non ha turismo di massa. Siamo in un ambiente in cui vivono persone che cercano di portare avanti tradizioni autentiche e per questo si fa rete». Ma cosa trova il turista in My Ogliastra? «Nella nostra rete trova gli stessi valori che esprime il territorio e i principi del turismo responsabile. Noi vogliamo tanti turisti curiosi, ma non ventimila tutti assieme bensì spalmati nel corso dei mesi». A maggio il club di prodotto, promosso dal Gal di cui il sindaco di Elini, Vitale Pili, è presidente, ha sperimentato un nuovo modello di escursione, accompagnando cento turisti a Perdasdefogu con il coinvolgimento di varie figure professionali associate, dall’hotel Galanias a Coili Orrù dove hanno potuto soddisfare palato e stomaco con i prodotti tipici. Carolina Serdino, nonnina longeva, ha persino offerto i culurgionis, un pastore ha aperto le porte del suo ovile per raccontare come alleva le capre e i segreti della produzione di latte e formaggio.

Ventaglio di offerte

Trenta soci con sede in diversi paesi dell’Ogliastra guardano in un’unica direzione. Fanno parte della filiera le società di escursioni e sport sostenibili, U Sardinia, Go Comida, 25 Miglia, Abellubellu, Escursioni Ogliastra, Carlos Boats ed E-motion; di ristorazione e catering, Coili Orrù, Mec Puddu’s, Il Gufo e Sa Domu e S’orcu, Hera Lubra e Agriturismo Munduge; quelle della ricettività, Mama, Hotel Arbatasar, Hotel Galanias, Hotel Gorropu e Camping La Pineta; le imprese che offrono servizi turistici e culturali integrati tra ricettività e attività commerciali nella sfera dell’artigianato, Aether, Jojas, Sts Ogliastra, La Terra di Patika, B&b Selu, Chintula, Archeonova, B&b Le Petunie-Laboratorio di Angiuca e Raffaele Puddu; aziende agricole, laboratori e stazioni di servizio, Tenute Il Maggese, Olivina, Cantine Gebelias e L’Altura.