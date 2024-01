Turismo, tre milioni di presenze in più 

Traffico passeggeri da record nei porti e negli aeroporti sardi, presenze turistiche in aumento (di circa tre milioni) rispetto allo scorso anno. È il bilancio del 2023 presentato ieri dagli assessori regionali Antonio Moro e Gianni Chessa. Dagli scali dell’Isola sono passati 14,6 milioni di viaggiatori. Accelera anche il settore delle crociere: solo a Cagliari nel corso del 2024 sono previsti 75 approdi in più. Ma scoppia la polemica sui reali benefici per l’economia: chi sbarca in città spende in media 45 euro. Nella foto, turisti in Barbagia per i fuochi di Sant’Antonio, martedì scorso.

