Turismo, tre balzi all’indietro 

Prima del Covid Tortolì aveva registrato 614.543 presenze turistiche. Nel 2022, l’anno della vera ripartenza senza restrizioni, le presenze hanno toccato 641.417. Rispetto al 2021 l’incremento ha sfondato il 20 per cento. Ma se il confronto con il 2021 è poco rilevante, perché quell’anno era ancora in vigore qualche divieto, ciò che conforta il settore è proprio il margine di crescita (4,37 per cento) rispetto all’anno pre-Covid. È vero che Tortolì è in crescita, ma rispetto al 2021 la località è scivolata sotto di tre posizioni tra le mete più frequentate. Due anni fa era nella top 5 regionale, mentre nel 2022 ha fatto tre balzi all’indietro collocandosi alle spalle di Alghero, Cagliari, Olbia, Arzachena, Orosei, Villasimius e San Teodoro.

L’analisi

Il report statistico (dati della Regione) dice che nel 2022 la permanenza media di un turista è stata di 5,34 giorni. Meglio del 2019 (5,13). Insieme alle presenze, seppur con un margine di crescita sottilissimo (0,21 per cento), sono aumentati anche gli arrivi, passati da 119.856 del 2019 a 120.109 del 2022. «Questi dati - sottolinea Rocco Meloni, 71 anni, imprenditore turistico - significano che il turista sceglie sempre di più l’Ogliastra, dove gli arrivi sono passati da 190 mila del 2019 a 240 mila del 2022». Eppure, secondo il presidente del consorzio albergatori cui sono associate 23 attività, si potrebbe fare un ulteriore salto di qualità. «Anche perché - precisa - abbiamo peculiarità che nessuno può imitarci, come la longevità. Potenzialmente si potrebbe fare di più, ma ipotizziamo che qui arrivassero 50 mila turisti in più, oggi non saremmo in grado di ospitarli. E c’è un motivo: il Puc di Tortolì per la parte turistica è in freezer da quindici anni».

L’imprenditore

Francesco Bovi (31), portavoce della catena turistica Bovi's Hotels, è ottimista: «Tortoli, insieme a tutta l'Ogliastra, è in costante aumento. Il Covid, possiamo permetterci di dire, ha aiutato a far apprezzare a un pubblico più ampio le sue peculiarità. Il turismo sta vivendo un continuo cambiamento, lo si riscontra anno dopo anno. Questi ultimi anni c'è stato un ottimo riscontro anche dal pubblico domestico. Le potenzialità sono ancora tante per continuare questo percorso di sviluppo, che dovrà necessariamente passare per un ampliamento della stagionalità turistica riuscendo a promuovere il territorio più mesi l'anno con differenti prodotti».