Turismo, Tortolì nella top cinque 

Con le sue 608 mila presenze Tortolì è la quinta località turistica della Sardegna. Lo confermano i dati statistici, riferiti alla stagione 2021, che fanno emergere i progressi numerici della cittadina ogliastrina nelle cui strutture ricettive la permanenza media di un soggiorno è di 5,67 giorni. Per il 2022, in attesa di dati certi, le stime parlano di oltre 750 mila presenze. Dato che, se confermato, significherebbe un incremento del 23 per cento rispetto allo scorso anno. Nella top 30 del 2021 anche altri due centri ogliastrini: Bari Sardo (21esimo posto con 147.649 presenze) e Cardedu (26esimo con 121.596 presenze).

L’imprenditore

«È da questo dato, molto positivo, che bisogna partire per attuare nuove politiche sul turismo. Le potenzialità di Tortolì - dice Francesco Bovi, 30 anni, della catena turistica Bovi’s Hotels - sono tante e queste 608 mila presenze vanno analizzate ed elaborate per creare valore aggiunto». C’è un orizzonte da allargare e il fatto che nelle statistiche fornite dall’osservatorio regionale sul turismo figurino anche Bari Sardo e Cardedu è linfa per nuovi obiettivi. «Il potenziale - aggiunge Bovi - è di tutto il territorio ogliastrino. Abbiamo un viaggiatore che vive l’intera Ogliastra. È importante ora valorizzare la sua esperienza sul territorio in termini di qualità e offerta».

Il sindacato

Soddisfazione è stata espressa anche da Michele Muggianu (40), leader della Cisl Ogliastra: «Gli ultimi dati sul turismo sono molto positivi per il nostro territorio e per Tortolì in particolare. È necessario spingere verso un turismo di qualità, sostenibile e attento al benessere dei lavoratori, con una decisa politica di destagionalizzazione. Occorre inoltre puntare sull’ammodernamento infrastrutturale e sui collegamenti per consentire uno sviluppo economico del territorio in linea con le potenzialità che stanno emergendo legate in particolare al distretto della nautica e della Zes. È dallo sviluppo armonico dei diversi settori che si arriva alla crescita di opportunità lavorative e benessere».