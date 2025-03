Turismo, timidi segnali di vitalità 

Circa 30 mila presenze l’anno: i siti culturali e turistici di Carbonia si preparano a una nuova stagione con numeri confortanti, a dispetto delle difficoltà, e programmi ambiziosi. In un bilancio fra luci e ombre gioca un ruolo determinante la Grande miniera di Serbariu, trasformata da un anno in gigantesco cantiere dove sono in corso 22 milioni di euro di lavori, finanziati da Comune e Sotacarbo. All’interno la segnaletica non è mai stata il massimo, le strade sono costellate di buche, ma i siti reggono le difficoltà: il Museo del carbone (ora ospite all’Auditorium) ha chiuso il 2024 con circa 17 mila presenze; in contrazione invece il Museo paleontologico con 3.200 visitatori.

Lavori in corso

Operai indaffarati, mezzi meccanici in azione, aree interdette a Serbariu sono lo scotto da pagare pensando a quel che sarà fra un paio di anni. «È un investimento», sottolinea Mauro Villani, guida del Museo del carbone: «Occorre avere pazienza. Spesso i visitatori preferiscono l’ingresso sud da Is Meis. Viene in conforto Google Maps». Il piazzale d’ingresso della Grande miniera è intitolato alla memoria di Sergio Usai, sindacalista deceduto nel 2006, ma la cartellonista provoca sdegno nella famiglia: «A mio fratello – lamenta Massimo Usai, ex consigliere comunale – era dedicato un cartello posizionato all’ingresso: è stato rimosso, ne resta solo uno seminascosto da un albero».

Il polo archeologico

L’altro polo è quello archeologico, gestito dal consorzio Sistema culturale Sardegna: 2.100 i visitatori al Museo archeologico di Villa Sulcis, 5.500 nella cittadella fenicio-punica di Monte Sirai (dove da un anno è riapparso il punto ristoro), circa 2.000 al parco prenuragico di Cannas di Sotto. «A Monte Sirai – fa notare la presidentessa Ivana Zucca – abbiamo registrato una leggera crescita nonostante le difficoltà dei cantieri e l’incendio della scorsa estate».

Un migliaio le visite anche all’architettura razionalista del centro. Gli albergatori si dicono fiduciosi: «Ci è sembrato giusto – racconta Maxwell Frongia, del Tanit – donare ai nostri clienti il biglietto per i siti museali di Carbonia. Così si fa sistema».

Il Comune ci crede

Anche il Comune ci crede, tanto che ha partecipato alla Bit di Milano: «Per la Grande miniera – spiega l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – ci candidiamo per altri 32 milioni. Gli aggiornamenti al portale online sono continui, non disertiamo fiere ed eventi, sarà in stampa nuova cartellonistica e parteciperemo a un bando per creare percorsi con un’app di video-audio guide». Novità anche al nuraghe Sirai, dove è stata creata la perimetrazione: «Ai dirigenti – chiude Stivaletta – abbiamo assegnato l’obiettivo di rendere il sito turisticamente fruibile».

