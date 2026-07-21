Turismo, timidi segnali di crescita 

Qualcosa si muove ma non basta, si può fare di più. Il turismo non è più il grande assente, per la prima volta in provincia le presenze hanno superato il milione (1.073.05, più 15,45% rispetto al 2025) e gli arrivi sono cresciuti del 12,73% (354.957 complessivamente).

Luci e ombre

L’Oristanese, al netto delle nuove province e le due città metropolitane, tra le storiche resta in ultima posizione con una crescita più lenta e resta pure al disotto della crescita regionale del 16,39% quanto a arrivi e 15,95% quanto a presenze. Il parere degli operatori, è unanime: bella, grande stagione dovunque. Oristano compresa: 94.988 arrivi, più 8,55% rispetto al 2024; 229.930 presenze, più 13,46%. In aumento anche se di qualche decimali i giorni di permanenza passati da 2,32 a 2,42.

Resta però il fatto che su 30 comuni messi a confronto per presenze da Sardegna Turismo della Regione, Oristano occupa la penultima posizione e l’ultima per giorni di permanenza.

L’assessore

«Il bicchiere va visto con sano realismo, i numeri sono in aumento segno che l’opera di promozione comincia a dare i suoi risultati, da questi dati bisogna partire per fare qualcosa di più e di meglio. Gli avvenimenti più importanti e identitari, a iniziare dalla Sartiglia, vanno “venduti” meglio intercettando le nuove richieste che arrivano dal settore», sostiene l’assessore al Turismo, Simone Prevete.

Gli operatori

Nel turismo il passato è un treno che corre pronto ad agganciare il presente per andare ancora più veloci. La città terrà il passo? «Io dico di sì, per quel che mi riguarda il primo semestre 2026 è il migliore degli ultimi 18 anni. Ad agosto invece ancora poche prenotazioni, ma c’è tempo». Paolo Pradelli gestisce quattro hotel, due a Torregrande, uno a Putzu Idu e un altro in città: «A Putzu Idu di San Vero molto bene, a Torre altrettanto bene meno in città dove la concorrenza delle case vacanze si fa sentire ma soprattutto hanno influenzato i lavori nel centro».

Mario Serra, hotel Mariano IV in piazza Mariano, non la pensa allo stesso modo: «Premesso che il 2025 è andato molto bene, non altrettanto al momento si può dire del 2026 dove le prenotazioni vanno a rilento e l’occupazione oscilla tra il 50 e il 60 per cento. A fare la differenza è l’assenza del turismo tedesco e la concorrenza delle case vacanze che intercettano una fetta importante degli arrivi».

Mattia Pippia, titolare del ristorante storico “ Craf da Banana”: «Siamo all’incirca sui livelli del 2025, bene luglio decisamente meglio di giugno. Buona la presenza dei turisti che oltre alla bellezza del nostro mare apprezzano la nostra cucina e i nostri prodotti, sta a noi presentarli nel mondo giusto».

Tassa di soggiorno

«Mare, cucina, monumenti, ambiente, musei: il turista da noi trova quel che cerca», conclude Prevete. E gli incassi dalla tassa di soggiorno in parte gli danno ragione. Nel primo semestre del 2026 il Comune ha guadagnato 58.600 euro, contro i 39mila dello scorso anno.

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