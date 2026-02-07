Turismo sui laghi, il Consorzio ci crede  

I laghi e i nuraghi, la natura e l’enogastronomia, sono i capisaldi del progetto di promozione del Sarcidano Barbagia di Seulo messo in campo dal Consorzio Turistico Laghi e Nuraghi. Un progetto imponente che coinvolge le amministrazioni comunali e soci privati. Questo lavoro portato avanti in sinergia porterà questa nuova realtà a Milano alla Bit, la Borsa internazionale del turismo.

«Ci rivolgiamo», ha detto il presidente del Consorzio turistico Samuele Gaviano, «non a un turismo di massa, ma ci concentriamo soprattutto su un turismo esperienziale: scolaresche, piccoli gruppi, sportivi, famiglie, amanti del territorio e delle tradizioni».

La programmazione che viene proposta mensilmente è il riflesso della strategia che questa nuova realtà intende imprimere al progetto di rilancio. «Siamo soddisfatti», ha aggiunto Samuele Gaviano, «la calendarizzazione degli eventi stia finalmente prendendo forma e producendo risultati concreti. Questo ci consente di valorizzare e promuovere in modo più efficace le iniziative del territorio, rafforzandone la visibilità non solo a livello locale ma anche oltre i confini regionali».

La soddisfazione è condivisa anche da parte di tutti i soci soprattutto quelli privati. «Omu Axiu è socio fondatore del Consorzio e farne parte per me è stato determinante» ha detto Agostino Vargiu proprietario dell’albergo diffuso di Orroli, «credo nel modello turistico che stiamo proponendo, lento e sostenibile, ricco di tesori dell’archeologia immerso nella natura incontaminata».

Ricadute positive sulla propria attività anche da parte di Claudia Piu, operatrice turistica di una società con sede a Nurri: «Ritengo che quest’area abbia un potenziale enorme in termini di crescita e sviluppo turistico, e questo è per me grande motivo di orgoglio, la Bit sarà un momento importante per incontrare partner stranieri, clienti consolidati e nuovi, presentare le nostre proposte e avviare un confronto commerciale concreto e diretto con i mercati più interessati a queste aree, in particolare Nord Europa e Stati Uniti».

Pronta per quest’avventura anche la Polisportiva di Isili, entrata di recente fra i soci privati. «Per noi è stata una sorpresa e abbiamo aderito subito», ha detto il presidente Mario Luigi Casu, «siamo inseriti in un contesto che ci permette di aprirci a delle nuove esperienze, come società perseguiamo obbiettivi sporti ma anche turistici, sarà l’opportunità per l’interscambio, l’aggregazione, il consorzio è un promotore e porta avanti in progetto che è di divulgazione».

Tutti pronti dunque per dare gambe a questa nuova iniziativa.

