Turismo su del 6,2%: 4 milioni di arrivi in più 

Nell’estate 2025 i turisti in Italia sono aumentati del 6,22%. Lo attestano le rilevazioni di “Alloggiati web”: secondo la piattaforma della polizia, a cui vanno comunicati tutti gli ospiti delle strutture alberghiere e extralberghiere, dal 21 giugno al 21 settembre sono stati 71,6 milioni a pernottare in strutture ricettive, cioè 4,2 milioni in più rispetto all’estate scorsa. «È un importante successo di tutta la nazione, che peraltro conferma quanto previsto a inizio stagione. La crescita riguarda turisti italiani e stranieri, in ogni tipologia di struttura, su tutto il territorio nazionale. È la dimostrazione che il settore è in piena salute e rappresenta un traino per la nostra economia», dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè, impegnata a Roma nel Wttc Global Summit, «il più grande evento al mondo dedicato al comparto, che per la prima volta arriva in Italia». E crescono anche gli arrivi nelle strutture di agriturismo: per il 2025 Coldiretti stima 5,1 milioni di arrivi nelle oltre 26mila strutture agrituristiche nazionali, con un aumento del 70% in dieci anni che sale al 100% se si considerano solo gli stranieri.

