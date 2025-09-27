VaiOnline
Il dato.
28 settembre 2025 alle 00:57

Turismo su del 6,2%: 4 milioni di arrivi in più 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nell’estate 2025 i turisti in Italia sono aumentati del 6,22%. Lo attestano le rilevazioni di “Alloggiati web”: secondo la piattaforma della polizia, a cui vanno comunicati tutti gli ospiti delle strutture alberghiere e extralberghiere, dal 21 giugno al 21 settembre sono stati 71,6 milioni a pernottare in strutture ricettive, cioè 4,2 milioni in più rispetto all’estate scorsa. «È un importante successo di tutta la nazione, che peraltro conferma quanto previsto a inizio stagione. La crescita riguarda turisti italiani e stranieri, in ogni tipologia di struttura, su tutto il territorio nazionale. È la dimostrazione che il settore è in piena salute e rappresenta un traino per la nostra economia», dice la ministra del Turismo Daniela Santanchè, impegnata a Roma nel Wttc Global Summit, «il più grande evento al mondo dedicato al comparto, che per la prima volta arriva in Italia». E crescono anche gli arrivi nelle strutture di agriturismo: per il 2025 Coldiretti stima 5,1 milioni di arrivi nelle oltre 26mila strutture agrituristiche nazionali, con un aumento del 70% in dieci anni che sale al 100% se si considerano solo gli stranieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 
L’omicidio

Imprenditore italiano ucciso in Albania

La vittima, un 44enne di Varese, lavorava nell’azienda della famiglia 