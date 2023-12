«Turismo, strategie per crescere» 

Turismo costiero, balneare e nautico; turismo delle aree interne; culturale e museale; archeologico; identitario; religioso, dei cammini e dei borghi; rurale e naturalistico; enogastronomico; sportivo; sanitario e del benessere; letterario; cineturismo; congressi ed eventi; trasporti.

Sono i temi dei quattordici tavoli di lavoro dai quali è scaturito il nuovo Piano strategico regionale del turismo 2023-2025, «per definire le linee strategiche e le azioni di pianificazione per la gestione delle attività turistiche all’interno di un quadro di azioni coerenti e ben orientate», sottolinea l’assessore Gianni Chessa.

Se ne è parlato ieri in occasione della Conferenza permanente del turismo. «Il Piano strategico – aggiunge l’assessore – è nato al termine del proficuo lavoro svolto dall’Università di Sassari che, attraverso un processo di partecipazione degli attori locali e dei portatori di interesse dei diversi segmenti del turismo isolano, ha realizzato un documento ricco e concreto. Vogliamo consolidare il potenziamento della Sardegna nel mercato turistico, dando vita anche a un cambio di rotta per quanto riguarda la pianificazione strategica, a partire dalla costruzione di una cornice comune, all’interno della quale possano svilupparsi in maniera coerente e coordinata azioni e iniziative promosse a livello locale».

Ancora: «I pilastri del successo turistico della Sardegna sono rappresentati non solo da un’inestimabile ricchezza paesaggistica, ambientale e naturale, ma anche da un importante patrimonio storico, artistico e archeologico. Il turismo, grazie a un continuo arricchimento dell’offerta, può andare oltre la classica stagione balneare per diventare definitivamente un volano per lo sviluppo e la crescita della Sardegna. È un settore che deve viaggiare in perfetta sinergia con gli altri settori produttivi dell’Isola».

Intanto il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias, su Facebook racconta: «Oggi, per promuovere la nostra Isola, l’assessorato al Turismo ruba le immagini della Grecia» (riferendosi a una foto sul sito ufficiale Sardegna Turismo per pubblicizzare le attività di climbing). «E dire che a settembre 2019 depositai un’interrogazione, chiedendo di istituire un osservatorio regionale finalizzato a contrastare i continui furti di immagine della Sardegna. E, sulla questione, fu d’accordo anche l’assessore».

