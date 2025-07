Turismo storico, si punta sull’ex Ducato 

Il 16 luglio 1686 moriva a Buda (attuale Budapest), ucciso da una fucilata turca, don Manuel Diego López de Zúñiga Sotomayor y Mendoza y Sarmiento de Silva, sesto duca di Mandas. La morte, che suscitò un’ondata di commozione nell’Europa di allora (compresa Mandas e i paesi del Ducato), vide anche le condoglianze dell’allora Papa Innocenzo XI unitamente a quelle di numerosi re e sovrani.

Per ricordare la figura del “Buen Duque don Manuel” e per definire forme di valorizzazione della storia del Ducato di Mandas, si è tenuta una cerimonia alla presenza del Console onorario d’Ungheria in Sardegna Gabor Pinna. «L'occasione, - dice il sindaco Umberto Oppus - è servita a tracciare i progetti da portare avanti nei prossimi mesi: far conoscere la figura del Duca di Mandas in Ungheria al fine di stimolare nuovi mercati turistici, proseguire nella ricognizione negli archivi spagnoli di notizie e riferimenti sulla Sardegna per promuovere politiche di ricerca storica finalizzandola al turismo». (s. sir.)

