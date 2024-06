«Turismo, stop allo sfruttamento del personale» 

È partita ieri da piazza Garibaldi a Cagliari la campagna “Mettiamo il Turismo Sottosopra”, organizzata dalla la Filcams Cgil, con l’obiettivo di dare informazioni sui diritti contrattuali del personale occupato. Sessanta tappe che fino ad agosto coinvolgeranno diverse zone dell’Isola.

«Le aziende devono capire che il rispetto del contratto non è prescindibile», afferma Nella Milazzo, segretaria regionale Filcams Cgil «i continui tentativi di ridurre i costi del lavoro pur di aumentare i profitti vanno a discapito del settore turistico nel suo complesso, della qualità del servizio offerto e, di conseguenza, anche delle imprese che vi operano, perché è la qualità del lavoro che sostanzia la qualità del turismo».Sono diversi i problemi che tormentano un settore dove spesso le condizioni di lavoro sono dure e il contratto nazionale non viene rispettato. Come per esempio i mancati turni di riposo, il corretto inquadramento, il pagamento degli straordinari, le maggiorazioni per il lavoro festivo, domenicale e notturno. E proprio in una regione come la Sardegna, a vocazione turistica, il settore è caratterizzato da un’occupazione troppo spesso non regolare, contratti part-time finti con lavoro effettivo di sessanta ore alla settimana, lavoro in nero e «tutte quelle forme di lavoro grigio che nascondono illeciti e abusi, spesso subiti pur di lavorare».

