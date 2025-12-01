VaiOnline
Palazzo Doglio.
02 dicembre 2025 alle 00:39

Turismo sportivo, esperti a confronto 

Istituzioni, imprese, operatori e cittadini riflettono sul ruolo dello sport come strumento di sviluppo: è il tema dell’appuntamento di giovedì 11 dicembre al Teatro Doglio con lo Sports Summit Sardegna, il festival ideato da Innoversity. Dalle 17.30 ci saranno interventi e panel dedicati al rapporto tra sport e territorio, alle potenzialità del turismo sportivo e al valore dell’attività fisica come strumento di prevenzione e salute.

«Lo sport può generare identità, coesione e sviluppo. Con questa terza edizione vogliamo proseguire un percorso di dialogo e contribuire a una visione condivisa sul futuro dell’isola», spiega Roberto Pintor, co-fondatore di Innoversity. Novità assoluta dell’edizione saranno gli Innoversity Sport Impact Awards: «Riconoscimenti destinati a persone, organizzazioni e progetti che, attraverso lo sport, hanno prodotto un impatto sulla vita delle comunità locali», anticipa Pintor. La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi attraverso il sito www.innoversityformazione.com.

