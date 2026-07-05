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Alghero.
06 luglio 2026 alle 00:42

Turismo sostenibile: intesa col Parco Asinara 

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Accordo operativo tra il Parco nazionale dell’Asinara e il Comune di Alghero per lo sviluppo e la realizzazione di azioni, attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, iniziative e progetti strategici condivisi ai fini della salvaguardia, tutela e promozione del territorio e delle aree protette.

Il patto tra i due enti, approvato dal consiglio direttivo del Parco, si concentra sulla gestione congiunta della Carta europea sul Turismo sostenibile (Cets) e sulla promozione condivisa del Marchio di qualità ambientale. L'intesa mira a creare un sistema integrato di sviluppo turistico per il Nord-Ovest dell’Isola un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare le attività delle aree protette e per favorire, attraverso una maggiore collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle aree protette. L'accordo prevede inoltre anche la disponibilità dei dipendenti dell'Ente Parco di svolgere incarichi professionali esterni conferiti dal Comune di Alghero nelle materie di comune interesse. (m.p.)

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