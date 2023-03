Turismo sostenibile, gli incontri del Gal 

Il Gal Ogliastra punta al turismo all seasons e sostenibile. Dal 20 al 22 marzo si terranno quattro incontri a Girasole, Lotzorai e Bari Sardo con lo scopo di comporre dal vivo il quadro di esigenze e aspettative dei soggetti pubblici e privati per metterlo in rapporto stretto con le nuove sfide del turista climate - sensitive, attento all’impatto dei cambiamenti climatici, e dell’evoluzione degli scenari internazionali. Il primo appuntamento, con amministratori comunali e presidenti delle unioni, è il 20 marzo alle 15.30 nel centro sociale a Girasole.

Il 21 marzo a Lotzorai si svolgeranno nell’aula Andrea Lusso due incontri. Il primo alle 10 con le guide ambientali e turistiche, il secondo alle 15.30 con i responsabili delle imprese turistiche. Si chiude il 22 a Bari Sardo in sala consiliare alle 10 con i titolari delle produzioni tipiche locali. Guideranno i lavori il presidente Vitale Pili e la direttrice Franca Seoni, con il supporto di Annalisa Tosciri, coordinatrice del progetto di sviluppo, e dei consulenti Beppe Giaccardi (strategia) e Marco Antonioli (data analysis).

