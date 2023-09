Turismo sostenibile con l’imprimatur della Regione 

La Destinazione Ogliastra diventa green. Con icchezze in grado di diventare volano economico e turistico sostenibile, ma solo con la condivisione di risorse e vedute. Ieri, il Festival del turismo sostenibile Itacà, insieme al Gal Ogliastra, ha promosso una giornata di partecipazione attiva. Tanti i contributi, gli scambi di esperienze, visioni e buone pratiche, per ragionare insieme di sostenibilità e circolarità nel turismo.

Ospite Marco Porcu, assessore regionale all’Ambiente. «La Sardegna – ha detto quest’ultimo – ha bisogno di uno sviluppo economico e per fare in modo che abbia un futuro deve essere anche sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è un vantaggio perché amplia l’offerta turistica ed economica. L’Ogliastra unisce realtà marine e montane, culturali ed esperenziali, dobbiamo mettere insieme tutto questo per lo sviluppo sostenibile di questa terra. Dobbiamo dare gambe a una serie di attività, animare i territori, attivare progetti”.

Per il Gal Ogliastra, il presidente Vitale Pili: «Sappiamo che l’Ogliastra ha potenzialità inespresse. Abbiamo un patrimonio inestimabile e un’offerta turistica da organizzare e promuovere per uno sviluppo sostenibile condiviso, attraverso un’attenzione maggiore alla ruralità e all’ambiente. Siamo molto contenti di entrare a far parte di questo progetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA