Turismo sostenibile con “Destinati ON” 

Prende il via a Villacidro “Destinati ON”, un progetto realizzato con il consorzio L’Altra Sardegna che mira a creare una rete tra guide turistiche, artigiani, associazioni e imprenditori locali, con l’obiettivo di sviluppare un turismo sostenibile e coinvolgente. «Determinazione, perseveranza e passione sono alla base del successo di ogni iniziativa», dice Marco Erbì, 44 anni, assessore al Turismo di Villacidro. «Con questo progetto abbiamo compiuto un passo importante, ma siamo solo all’inizio di un percorso che richiederà impegno e dedizione. Villacidro ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione turistica di rilievo e questo rappresenta una leva per la crescita economica del nostro territorio: sviluppare un’offerta strutturata e di qualità significa creare nuove opportunità di lavoro e sostenere le attività locali, contribuendo così al miglioramento del comune». Il progetto è partito il 9 marzo con l’educational tour “Villacidro: il respiro della terra”, e proseguirà il 15, 16 e 23 marzo. Questo percorso consiste in passeggiate tra storia e natura lungo la via dell’acqua, laboratori artigianali, degustazioni di olio tra gli ulivi secolari ed esperienze di benessere all’aria aperta. «Ringrazio - prosegue Erbì - tutti gli operatori che hanno creduto in questo progetto. La grande partecipazione dimostra l’attaccamento al nostro territorio».

