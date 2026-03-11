VaiOnline
12 marzo 2026 alle 00:35

Turismo, si rafforza il ponte con la Spagna 

Il ponte commerciale e culturale fra Quartu e Almansa (in Spagna) si rafforza. Dopo la visita di qualche mese fa di una delegazione spagnola in città, il gemellaggio prosegue con la tappa della rappresentanza quartese in territorio iberico per trovare ulteriori punti di incontro.

Missione al centro del progetto B.a.c.c.h.u.s. – Biodiversità, ambiente, cultura, cooperazione, heritage, unione e sostenibilità – finanziato a livello europeo. Un’occasione per «attraversare le esperienze. Perché il progetto non si limiterà a queste due iniziative ma proseguirà con altre attività nei prossimi anni», ha spiegato il dirigente Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e promotore del progetto Francesco Piludu, ad Almansa insieme al vice presidente nazionale Efisio De Muru.

Presente anche una rappresentanza dei gruppi folk e delle associazioni, insieme a diversi amministratori, accolti dalla sindaca di Almansa María Pilar Callado García. In testa l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra con la presidente del Consiglio Rita Murgioni: «Il patto nasce dalla volontà di costruire un ponte stabile di amicizia, di collaborazione e di scambio culturale, un impegno reciproco di dialogo tra cittadini, associazioni e imprenditori».

