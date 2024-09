Turismo, settembre stupisce 

Sentieri e pareti rocciose fanno crescere il turismo lento. Quello che s’ingrossa tra settembre e ottobre. Mentre le spiagge progressivamente si svuotano, ora è tempo di appassionati di trekking e arrampicate. Fari puntati soprattutto sugli stranieri, che prenotano perlopiù tra Baunei e Ulassai, i centri di maggior riferimento per il turismo lento. Basta il passaparola e qualche vetrina virtuale ben allestita per entrare nello spirito del luogo e con due clic prenotare un’esperienza. «Stiamo ricevendo molte richieste anche per ottobre», esordisce Milena Pusole, titolare dell’agenzia viaggi ByNos Travel di Baunei, a conferma che in Ogliastra i mesi spalla stanno diventando un concreto attrattore.

Boom in vista

Il calendario dice che l’estate tramonterà fra venti giorni, ma la stagione turistica è destinata ad avere una lunga coda. Anche oltre ottobre, a sentire i titolari del Nannai, l’ostello che promuove anche le escursioni sportive sui Tacchi: «Da metà settembre al 20 novembre abbiamo tantissime prenotazioni. Tedeschi principalmente, ma anche americani, olandesi e svizzeri». Il mare di settembre è riservato a famiglie straniere. Lo testimoniano le presenze tra Baunei e Santa Maria Navarrese: «Settembre e ottobre - aggiunge Pusole - sembra confermarsi il periodo dei last minute. Le richieste per ottobre arrivano solo dagli stranieri, nei fine settimana però anche dai sardi. In questo periodo solo adulti, coppie o gruppi che vengono per l’arrampicata». Anche Baunei si conferma meta di arrampicatori. «A ottobre - puntualizza l’operatrice - ci sono le vacanze autunnali in molti land della Germania e torneranno anche le famiglie con bambini».

Zona attrattiva

«Agosto - è la sintesi di Ivan Puddu, ristoratore di Santa Maria Navarrese - è stato in linea con gli anni passati, qualche percentuale di presenze in meno, soprattutto nella prima e ultima settimana. Per settembre e ottobre ci aspettiamo, come per maggio e giugno, un aumento di presenze del mercato straniero. In aumento i viaggiatori statunitensi». Si profila un autunno da incorniciare anche nelle strutture di Paola Moro, a Baunei: «Le previsioni per settembre sono buone, mentre per ottobre è prematuro fare previsioni attendibili. Se dovessimo seguire il trend di agosto, ci sarà sicuramente tanto last minute. É stata una stagione positiva.

