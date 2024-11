Turismo, settembre e ottobre da record 

Barumini, a settembre e ottobre, per la prima volta, ha registrato numeri più alti rispetto ai mesi di luglio e agosto: in totale, nei tre siti culturali, circa 40mila presenze. Un dato che fa del paese della Marmilla un riferimento per il turismo destagionalizzato.

La maggior parte dei visitatori proviene dall’estero, in particolare francesi, che ormai da alcuni anni guidano la classifica delle presenze, seguiti dai tedeschi, inglesi, svizzeri, spagnoli, dai nord-europei e dagli americani. È inoltre in aumento l’interesse da parte dei giapponesi: diverse emittenti televisive del Sol Levante hanno realizzato un reportage sul sito.

Numeri che riflettono il percorso di promozione messa in campo ogni anno: nelle prossime settimane, Barumini sarà presente alle fiere di Paestum, di Colmar in Francia e a Barcellona. Per Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini: «Oggi si ha una lettura nuova del turismo in Sardegna e questo impone di fare riflessioni sul futuro. Ogni anno investiamo risorse sul turismo straniero, a partire dalla presenza in tante fiere del settore». Oltre alla promozione fieristica, la Fondazione continua con numerose iniziative sul territorio: un progetto di grande rilievo è il recente avvio di un corso di laurea in restauro attivato grazie alla collaborazione con l’ateneo cagliaritano e la Soprintendenza. ( g. g. s. )

