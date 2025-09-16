Turismo, settembre da incorniciare 

Un settembre d’oro. Complice il sole e le temperature che non scendono. E anche ottobre non sarà da meno, così risulta dalle prenotazioni. Che tira buon vento si capisce dal tono dei titolari delle strutture ricettive quando affermano «Siamo al completo per tutto il mese e continuano ad arrivare richieste di pernottamento anche per l’autunno». Una voce all’unisono che si sente in tutta la provincia Oristanese, partendo dal Sinis fino ad arrivare a Bosa. Ottimi numeri anche nel terralbese. E la stagione 2025 è già da incorniciare.

È ancora estate

L’estate sta per finire solo sul calendario. Il caldo che non da tregua sta permettendo agli operatori di non chiudere i battenti ma di continuare ancora ad accogliere i turisti. «Proprio ieri ho servito la colazione a mezza Europa - racconta Carlo Picconi, titolare dello storico hotel e ristorante Sa Pedrera, nella strada provinciale che da Cabras porta alle spiagge del Sinis -. Le famiglie italiane hanno lasciato il posto alle coppie straniere più anziane, in pensione, che si stanno godendo il sole di settembre. Chi viene ora da noi è già in Sardegna, si sposta in base al clima e ovviamente anche a ciò che c’è da vedere. C’è anche chi ha prenotato per due giorni e poi si ferma di più. Ad ottobre abbiamo tante prenotazioni di gruppi che vengono nel Sinis per camminare”.

I turisti anche in città

Paolo Pradelli, che gestisce sia l’hotel Raffael nella marina di Putzu Idu, territorio di San Vero, ma anche l’hotel Duomo ad Oristano, non fa tanti giri di parole: «Va alla grande, non possiamo di certo lamentarci. Questo bel tempo piace sia a chi preferisce visitare la città ma anche a chi invece vuole trascorrere la giornata al mare. Da noi ora abbiamo tantissime presenze dal nord Europa». Dall’Horse Country Resort di Arborea parla Riccardo Giachino che gestisce la struttura fondata 50 anni fa dal padre Ettore: «Io sono sincero, abbiamo il pienone anche grazie ai tanti eventi e congressi che si svolgono nella nostra struttura. È vero però che in tanti continuano a raggiungerci per via dell’estate che non finisce». Giachino fa una riflessione: «Noi abbiamo fatto più fatica a registrare il tutto completo ad agosto ad esempio, per via del caro trasporti. C’è stato il bisogno di formulare varie offerte. Ora ci sta dando soddisfazione anche la stagione spalla».

Tante presenze anche nella zona di Cuglieri. Nell’hotel La Baja, a Santa Caterina, è un viavai di valigie: “La chiusura della struttura era prevista già da tempo per il 31 ottobre, senza sapere che poi il caldo sarebbe rimasto a oltranza - racconta dalla reception il responsabile Salvatore Marras - Quindi ben venga tutto questo. Forse sarebbe andata ancora meglio se non avessero tolto, per i mesi autunnali, diversi voli diretti dalla Sardegna». Dall’hotel Palazzo Pischedda di Bosa buone notizie: «Stiamo vivendo un bel settembre - dice l’operatrice - Ci sono tante presenze, la maggior parte sono soggiorni brevi».

