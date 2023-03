Turismo senza mattoni e cemento 

Il progetto è stato varato, primo step da circa 15 milioni di euro su un’area di 130 ettari, da Baia Sardinia sino alla foce del Rio San Giovanni, nel golfo di Cannigione. I terreni sono stati già acquistati e le società proprietarie del sito hanno avviato le operazioni, ecocompatibili al 100 %, con una visione del tutto nuova della ricettività, che sta a metà strada tra il turismo e l’agricoltura biologica. Le aree irrigue sono state acquisite da una famiglia kazaka con interessi e ramificazioni in tutto il mondo (Italia, Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna) che controlla una galassia di società sarde. La holding è la Salima srl, che ha sua volta controlla la Agrismeralda srl e la Yourfood srl. L’amministrazione comunale di Arzachena si sta confrontando con un investitore internazionale che ha in testa un modello di sviluppo turistico senza mattoni e cemento. La scelta ecosostenibile non significa, però, che non ci sarà un ritorno sul territorio, perché si parla di diverse centinaia di posti di lavoro che saranno creati nei prossimi anni.

La foce sul golfo

I kazaki sbarcati a Cannigione hanno decine di migliaia di dipendenti e attività nei settori siderurgico, bancario e turistico. Da tempo manifestano un interesse per la Sardegna e sono pronti a investire con una formula innovativa. Nel caso di Cannigione, l’operazione parte dall’acquisto di una serie di appezzamenti di terreno (le aree più estese sono due) e degli edifici che sono presenti sui terreni irrigui (si parla di stalle e capannoni). Stando a indiscrezioni, il progetto prevede la realizzazione di un’azienda agrituristica a impatto zero, grazie alla nuove soluzioni dell’agricoltura digitale. Si parla di applicazioni, macchine e monitoraggio delle colture che riducono al minimo l’impatto sull’ambiente e si sposano anche con le attività turistiche. Un esperimento simile è già partito da tempo nella penisola di Coluccia, con la realizzazione di un’oasi di turismo ecosostenibile.

Il caso di Tempio

La holding kazaka è già operativa a Tempio, dove (dopo una logorante trattativa per l’acquisto del polo termale di Rinaggiu) le sono state chiuse le porte dal Comune, che considera il compendio un bene identitario. Ad Arzachena le cose sono andate diversamente. La holding Salima è assistita dall’avvocato Salvatore Deiana. ll professionista, contattato ieri, ha detto: «Non rilascio dichiarazioni sui progetti, esprimo solo il rammarico per quanto accaduto a Tempio, a causa di interessi politici incommentabili».