Turismo, segno più sulle presenze «Servizi garantiti» 

Soprattutto i tedeschi amano il Sinis. Anche se la costa non offre molti servizi, i dati sulla stagione turistica 2023, calcolati sulla base dei biglietti emessi e dal software della tassa di soggiorno (da 79mila euro nel 2022 è passata a 150mila euro), sono in aumento rispetto allo scorso anno. Con il segno più le presenze dei turisti: in spiaggia è stato calcolato circa mezzo milione di persone. Ottime anche le entrate nelle casse comunali.

Gli arrivi registrati dalle strutture ricettive passano dai 30.400 turisti del 2022 ai 32.668 nel 2023. I pernottamenti invece da 90.606 del 2022 a 93.448 nel 2023. È aumentato anche il numero dei ticket dei parcheggi: da 143.886 a 152.805 euro. Lo scorso anno il Comune aveva incassato 407mila euro, nel 2023 centomila euro in più. «Sono dati che ci permettono di capire come programmare - ha detto il sindaco, Andrea Abis - sono numeri che descrivono l’andamento di una cittadina in forte crescita».

Il numero degli stranieri ospiti delle strutture ricettive è salito da 8mila a 10.600, mentre gli italiani sono saliti dell’1,1%. Sono i tedeschi a conquistare il primato delle presenze. La maggior parte dei visitatori ha alloggiato nelle case vacanze. Seguono alberghi, agriturismo, camping, b&b e residence. La spiaggia più amata rimane Is Arutas, ma rispetto allo scorso anno guadagna più visite il litorale di Mari Ermi. I turisti stanno in spiaggia per circa tre ore e mezza. Questa è la media. «Grazie alle entrate derivanti dai parcheggi riusciamo a garantire gli interventi fondamentali ma soprattutto lo smaltimento dei rifiuti per un totale di 200mila euro», dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici, Enrico Giordano, e all’Ambiente, Carlo Carta.

Ma c’è anche il sommerso. Il totale dei posti letto dichiarati è di 2.520, impossibile sapere chi invece lavora illegalmente. Il Comune è all’opera. «Stiamo chiamando i titolari di quelle strutture che a nostro avviso stanno dichiarando meno presenze». ( s. p. )

