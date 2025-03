Turismo, segnali di ottimismo 

Tortolì scalda i motori in vista dell’arrivo della stagione delle vacanze. Emerge ottimismo da parte degli operatori della filiera turistica, le richieste stanno arrivando così come le prime conferme e già a oggi il numero delle prenotazioni è migliore rispetto allo stesso periodo nello scorso anno del 15 per cento, secondo una stima generalizzata. Secondo le proiezioni degli operatori, le richieste di informazioni e di prenotazioni sono elevate, tanto che i traghetti Grimaldi ad agosto da Civitavecchia ad Arbatax non hanno più posti in cabina. Ancora disponibili poltrone e passaggio ponte. Persino alcuni ristoratori hanno già cerchiato di rosso diverse date estive, a conferma che quella imminente sarà una stagione segnata dal boom di presenze.

Verso il tutto esaurito

Tortolì è al dodicesimo posto tra le mete turistiche più frequentate dell’Isola. Con 607.281 presenze turistiche, il bilancio dello scorso anno segna un incremento del 2,88 per cento rispetto all’anno scorso. In tutto gli arrivi sono stati 114.082. Il banco di prova della prossima stagione sarà il ponte pasquale, tra meno di un mese. «Le prenotazioni - dice Francesco Bovi, manager della catena turistica Bovi’s Hotels - sono particolarmente buone e caratterizzate da un mercato perlopiù straniero. Il proseguo di maggio e giugno segue un po’ la linea degli ultimi due anni, con una buona percentuale di prenotazioni già effettuata e un’altra parte che si andrà a delineare a ridosso della data di arrivo».

L’attesa si concentra sui mesi centrali, luglio e agosto, quando faranno ritorno anche i turisti italiani. «Per il periodo centrale - precisa Bovi - ci sono ancora disponibilità ma le aspettative attuali sono positive anche guardando l’andamento delle ultime stagioni».

All’Oyster bar, il chiosco di ponente della Cooperativa pescatori Tortolì, serviranno i primi piatti a Pasqua. «Stiamo prendendo prenotazioni per luglio», dicono dal ristorante, confermando la linea degli altri imprenditori del settore. Soffiano venti positivi anche sul litorale. «Per il momento le prenotazioni vanno bene. Fino a gennaio - racconta Antonio Ladu, titolare dello stabilimento Foxi Lioni - ho ricevuto prenotazioni perlopiù per agosto, ma ora anche per giugno e luglio».

