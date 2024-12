Turismo, scommessa sui camper 

«Verde, ombreggiata, ricca di servizi attorno come bagni, spazi pubblici, supermercati»: è l’area individuata per la sosta camper a Serramanna. Si trova tra lo spazio che ospita il mercato del sabato e corso Repubblica e sarà anche zona di transito della ciclovia della Regione. E proprio dalle casse regionali arrivano i 50mila euro di finanziamento ottenuto dal Comune per l’area di sosta attrezzata. «Un piccolo passo per continuare a credere nelle potenzialità turistiche e ricettive di Serramanna che nei prossimi anni sarà strategico rafforzare con tante altre iniziative» annuncia il sindaco Gabriele Littera: «Non parliamo di grandi numeri, ospiterà massimo quattro o cinque camper contemporaneamente».

Impegni elettorali

Già nel programma elettorale l’allora candidato sindaco indicava fra i suoi obiettivi il coinvolgimento di centinaia di giovani europei attraverso progetti di scambio culturale che potessero essere da stimolo a nuove idee e iniziative per la realizzazione di strutture dedite all’ospitalità, come la creazione di un ostello della gioventù, la stimolazione dei proprietari di abitazioni in terra cruda del centro storico alla realizzazione di un albergo diffuso (utilizzo a fini turistici delle case vuote), incoraggiare l’avvio di attività di bed&breakfast e agricamping. «In questi tre anni – dichiara Littera – si è lavorato su due versanti: il primo relativo alla realizzazione di alcune inaziative di richiamo (festività di Natale, Sant’Isidoro, Monumenti aperti, festival del cinema, festival di letteratura), il secondo relativo ai “sentieri e ai cammini” come quello di Sant’Ignazio, i sentieri rurali avviati tramite Gal, le ciclovie dell'Unione dei Comuni e della Regione, tutti itinerari che rappresentano i primi strumenti per convogliare dei flussi dei viaggiatori verso il paese».

Ricettività e privati

«In un paese dove il Comune non ha alcuna struttura ricettiva – prosegue il sindaco – si pone poi in realtà il problema di dove ospitare i visitatori. A Serramanna la capacità ricettiva è limitata ed è lasciata in questo momento in mano ai privati. Questi stanno dimostrando buona capacità. In paese c’è un certo fermento da questo punto di vista: sono aumentati i posti letto e molte persone sembrano interessate a mettere i loro immobili nel mercato della ricettività extraalberghiera».

La minoranza

Che ne dicono dalla minoranza? «Il nostro gruppo politico – commenta il consigliere Carlo Pahler – ha proposto con una mozione la suddetta area, che conferma le potenzialità di Serramanna per la gestione del turismo dei camperisti, un settore sempre più in crescita. È necessario però supportare la crescita con servizi di base e attrattive culturali ad oggi scarse e poco incisive».

