Turismo, sbarcano in città 5mila croceristi 

Ha attraccato ieri in porto Costa Toscana, la nuova ammiraglia di Costa Crociere con l’immancabile scambio di doni tra autorità locali e comandante della nave. Sbarcati circa 5.500 passeggeri più 1.500 di equipaggio. Scalo nel capoluogo sardo nell'ambito di un itinerario di 7 notti che comprende anche Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia e Napoli.

«L'arrivo della Costa Toscana, i tanti turisti che affollano le strade della città che portano nuova linfa al tessuto produttivo locale, ci ripaga di tanti sacrifici fatti durante la pandemia da Covid-19, quando ci si poteva incontrare e lavorare soltanto in videoconferenza, davanti a un pc», il commento dell’assessore Alessandro. «Devo dare atto del grande lavoro di squadra fra Comune di Cagliari, Cruis Port e Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna», ha rimarcato.

Costa Toscana, gemella di Costa Smeralda, può ospitare fino a 6.730 passeggeri in 2.663 cabine. «Per tutta la stagione crocieristica 2023, ogni martedì farà scalo nel capoluogo sardo 33 volte», ha spiegato Valeria Mangiarotti, responsabile marketing di AdSP del mare Mare di Sardegna.

Per Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere «Cagliari è un porto strategico nei programmi della compagnia. Infatti, per il 2023 abbiamo scelto proprio Cagliari come scalo regolare della nostra ammiraglia Costa Toscana, la nave più grande e innovativa della nostra flotta, aumentando così la nostra offerta rispetto allo scorso anno, quando avevamo qui Costa Firenze».

