Turismo, sarà un anno da ricordare 

Buone notizie e record per il turismo italiano, e anche una sferzata di ottimismo per la Romagna, colpita dalla tragedia dell'alluvione. Ben 68 milioni di turisti e quasi 267 milioni di pernottamenti sono previsti dall'istituto Demoskopika per l'estate 2023: i dati, pubblicati ieri dall’Ansa in anteprima, evidenziano una crescita rispettivamente pari al 4,3% e al 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2022, segnato da 65,2 milioni di arrivi e 258 milioni di pernottamenti.

Cresce la spesa

Effetto positivo anche sulla spesa turistica: stimati circa 46 miliardi di euro, con una crescita del 5,4% rispetto al 2022. A pesare maggiormente nell'andamento al rialzo dei flussi turistici sarà la componente estera: 35,3 milioni di arrivi, registrando un balzo in avanti del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a fronte di 32,7 milioni di turisti italiani con un incremento dell'1,9%; sul versante delle presenze, invece, il contributo al rialzo è quasi identico, con 131,5 milioni di pernottamenti dall'estero, pari ad un 3,2% in più rispetto al 3,3% della quota del mercato autoctono generato da 135,4 milioni di pernottamenti.

Inoltre, l'analisi storica dei flussi turistici evidenzia che il periodo giugno-settembre del 2023 dovrebbe caratterizzarsi per il maggior numero di arrivi sia rispetto al periodo pre-pandemico del 2019 (+3,7% di arrivi e +2,6% di presenze) e sia, addirittura, dal 2000 (+71,9% di arrivi e +26,2% di presenze). Incoraggianti le previsioni per l'Emilia Romagna, nonostante l'emergenza alluvione, dalle ripercussioni, ad oggi, difficilmente quantificabili. In particolare, il sistema turistico emiliano-romagnolo risulta tra le prime dieci destinazioni regionali italiane per incremento degli arrivi nel 2023: 6,3 milioni rispetto ai 6,1 milioni del 2022 registrando una crescita pari al 4 per cento.

