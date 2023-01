Turismo, sarà l’anno della verità 

Neppure il tempo di celebrare i successi di una stagione turistica da record che è già tempo di pensare all’estate che verrà. Se ambiente e cultura sono state le chiavi di volta per la valle del Pardu salta all’occhio la chiusura della Stazione dell’Arte di Maria Lai, complici lavori urgenti sul corpo principale. Uno dei più grandi attrattori turistici spera possa ospitare al più presto mostre e pubblico. «I lavori devono essere ancora completati – spiega il sindaco di Ulassai Giovanni Soru – una volta sistemato il corpo principale, basilare per l’allestimento delle mostre, la Stazione riaprirà. Speriamo quanto prima».

In paese, dopo i numeri record dello scorso anno, si lavora per il futuro. «All’organizzazione delle manifestazioni culturali – prosegue Soru – si somma anche il Progetto Borghi. Siamo in fase di programmazione». Ulassai di certo non si farà trovare impreparata all’arrivo di arrampicatori, climbers ed escursionisti garantiscono il sold out nelle strutture ricettive del paese. Le grotte su Marmuri, le pareti per l’arrampicata e le località campestri attendono già i visitatori.

Calici e natura

I vicini di Jerzu non vogliono certo sfigurare: ogni anno tra eventi culturali, legati al buon cibo e allo sport calamitano migliaia di persone. «Il nostro intendimento è confermare e portare avanti le storiche manifestazioni anche enogastronomiche come Calici di Stelle – commenta il primo cittadino Carlo Lai – puntiamo sulle stesse kermesse che siamo riusciti a realizzare anche in anni complicati come quelli della pandemia. I buoni propositi ci sono tutti, metteremo a punto un programma completo nei prossimi mesi e che andrà ben oltre il periodo estivo».

Volo d’angelo