Turismo, Santa Cristina al top

È boom di presenze al parco archeologico di Santa Cristina. La ricetta? Una buona campagna di marketing ma, come testimoniano gli altri operatori dell’Alto Oristanese, fondamentale è fare rete. Mentre la Sardegna affronta nel 2025 i primi segnali di contrazione turistica (–5% di presenze), Santa Cristina mantiene il suo trend positivo. Con 75mila visitatori anche quest’anno, eguaglia i risultati del 2023 e 2024.

La ricetta

«Il merito - spiega Massimo Muscas, presidente della Archeotour - è una strategia che ha rivoluzionato la visibilità del parco. Prima del 2019 si viaggiava su una media di 40mila visitatori annui, dato stabile da trent’anni. Poi l’approccio digitale ha innescato una crescita costante: 52mila presenze nel 2019, fino al record di 75mila nel 2023-2025. Gli eventi culturali aiutano, ma incidono per non più di 1.000-2.000 visitatori. Il vero volano è stato il digital marketing».

Giardino Bivi

E a Paulilatino c’è un’altra realtà che ha un trend più che positivo. È il giardino sensoriale Bivi che, da qualche mese, propone il percorso safari. Tra marzo e luglio 2024 le presenze erano state 7.500. Quest’anno circa 9.000. Antonello Deiola, titolare con la compagna, afferma: «Fare rete è fondamentale per la crescita delle imprese e lo sviluppo di un territorio ancora povero di strutture ed infrastrutture che possano attirare grandi numeri. Inoltre nella nostra provincia manca un coordinamento del prodotto turistico globale che consenta di aumentare i flussi turistici e promuovere brand come prodotto unico sui mercati nazionali ed internazionali. Per poter allungare la stagione è necessario investire in nuovi progetti. Con la nostra nuova attrattiva ed una cura sempre maggiore ai servizi, abbiamo registrato nei mesi di maggio giugno e luglio 2025 +22% di presenze».

Fordongianus

Bene anche i siti gestiti dalla coop Forum Traiani a Fordongianus. Da gennaio a luglio a visitare le antiche terme romane e la casa aragonese sono stati in 5.369, 3.995 per i bagni termali e 499 per la chiesa di San Lussorio. Molti i tedeschi e i francesi. Pina Vacca, presidente della Forum Traiani spiega: «È un risultato positivo considerato il gran caldo che per un po' non ci ha dato tregua».

