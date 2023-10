Turismo, riscossa di settembre 

Il settembre degli alberghi ha l'oro in bocca. La lunga coda estiva riversa sul territorio del nord ovest l'onda turistica che ci si aspettava prima, consegnando così la cartina di tornasole di una stagione dagli esiti alterni. E che a ridosso del periodo autunnale, per quanto bagnato dal solleone, rivede al rialzo le statistiche del 2022, anno considerato magico per l'industria vacanziera. A rifletterlo i campioni estratti da 40 strutture ricettive, sulle 102 associate e le 110 totali, legate a Federalberghi-Confcommercio, e sparse tra Alghero, Castelsardo, Stintino, Sassari, Porto Torres, Valledoria e aree interne, per un totale di 124.620 posti letto su base mensile.

I dati

È questo il quadro di riferimento del centro studi di via Pascoli che registra una selezione di arrivi nazionali pari a poco più di 9mila, con una ricaduta di 25.261 presenze pronte a restare nel territorio per un arco temporale medio di quasi tre giorni. Ci sono poi gli atterraggi e gli attracchi provenienti dall'estero, classificati nella cifra di 17094, con visitatori vicini ai 58mila, per una permanenza di 3,38 giorni. Una massa di dati che, al traguardo di incroci statistici, e dell’equazione tra il totale presenze e quello dei posti letto disponibili, conteggia la percentuale del 66 %. Un indice di riempimento ben superiore a quello del settembre 2022. «È l’unico mese - commenta il presidente di Federalberghi-Confcommercio Stefano Visconti - che ha fatto registrare una crescita nella stagione estiva 2023, in controtendenza con gli altri che invece hanno totalizzato scostamenti negativi rispetto agli storici». A fare la parte del leone Alghero che con il 71,21% distanzia di quasi 10 punti i risultati di 12 mesi fa, ma anche il resto della provincia supera di tre tacche le precedenti prestazioni. Balzi in avanti dovuti, si ipotizza, a un'estate protrattasi oltre la norma e al calo dei prezzi per gli spostamenti e gli alloggi. Ma il panorama roseo ha una sfumatura d'ombra, come rileva ancora Visconti: «Nota dolente è la minor volontà dei nostri ospiti di acquistare servizi extra rispetto all'alloggio, segno di una minore propensione al consumo e di una maggiore attenzione al budget complessivo a disposizione della vacanza». Addirittura il 30% in meno per i servizi di ristorazione negli hotel da parte dei turisti che vengono sì numerosi ad ammirare l'isola ma senza scordarsi di vigilare sul portafoglio.

