Turismo, rebus manodopera  sulla ripartenza  

Un ristorante di Arbatax cerca personale. Un aiuto cuoco, un aiuto pizzaiolo, un cameriere di sala con esperienza e un commis di sala. Per quest’ultima figura si possono candidare anche debuttanti. L’annuncio vola sui social e presenta analogie con tante altre proposte che si rincorrono in queste settimane in vista dell’apertura della stagione turistica. Gli imprenditori del settore hanno fretta di cominciare. L’Hotel La Bitta aprirà i battenti il primo aprile. Quella data terrà a battesimo una stagione su cui il territorio ripone notevoli speranze per far correre un’economia col fiato corto.

È il primo maggio la data di apertura delle altre due strutture (Saraceno e Corte Bianca) della catena turistica Bovi’s Hotels. Sul book virtuale dell’Arbatax Park resort si può prenotare dal 12 maggio in poi. L’inaugurazione al Perdepera resort di Cardedu è fissata per il 22 aprile. Per quasi tutte le attività resta un neo: il personale. «Assumere manodopera è diventata un’asta», dichiara Vincenzo Ammendola, 65 anni, titolare del Perdepera.

Le difficoltà

Le imprese ogliastrine cercano personale, ma sempre più non riescono a trovarlo. È giudicata di difficile reperimento oltre la metà delle figure ricercate. «Se non si trovano soluzioni nel breve periodo il territorio rischia di non crescere». È schietto, Ammendola, uno degli imprenditori che ha sollevato la qualità dell’offerta turistica con il suo Perdepera. «Vorremmo personale il più possibile ogliastrino, ma qui non si trovano figure chiave. Intercettare personale qualificato è un’impresa. Si è innescato un meccanismo quasi come un’asta per accaparrarsi le professionalità. Noi, pur offrendo mesi in più di lavoro con contratti adeguati, facciamo fatica. Dovremo rivolgerci altrove».

L’Hotel Arbatasar accoglierà i primi ospiti a Pasqua. «Qui mancano certe figure professionali e abbiamo completato lo staff assumendo persone da fuori Ogliastra», conferma Marino Catte (62), proprietario della struttura di via Porto Frailis. «Dopo la pandemia intercettare personale è diventato tutto molto più complicato. In linea di massima noi partiamo sempre da uno staff consolidato e inseriamo tre o quattro figure in più a stagione». Le parole di Catte trovano conferma in un contesto generale, perché durante la pandemia le professionalità si sono spostate verso altri settori, su tutti l’edilizia e la grande distribuzione.