«Turismo, puntiamo su case cantoniere e ponti ferroviari» 

Filmati dedicati alle case cantoniere, ai ponti e alla storia delle ferrovie minerarie a scartamento ridotto fra Montevecchio-Sciria, Guspini e San Gavino saranno proiettati questa settimana nella biblioteca comunale di Guspini, in piazza Mercato. Lo annuncia Ruggero Ruggeri, dell’associazione Library Factory San Gavino Monreale: «Rivolgiamo un appello a tutte le persone che hanno titolo e agli amministratori comunali a salvaguardare le strutture ferroviarie oggi dismesse. Le sette case cantoniere costruite nell’800 possono essere riutilizzate per scopi culturali e turistici».

Non soltanto i locali ma anche le strutture della strada ferrata mostrano la bellezza e la capacità delle maestranze che le avevano costruite. «I ponti – sostiene dice Renato Mereu, proprietario di un fondo con annessa abitazione nelle vicinanze di una casa cantoniera – sono capolavori d’ingegneria stradale da tutelare e far conoscere alle giovani generazioni, agli alunni. Dopo la pulizia dei rifiuti e dalle canne palustri si possono ammirare le infrastrutture ad arco costruite da abilissime maestranze locali utilizzando il granito di Monti Mannu. E bisogna tutelare anche le case cantoniere (complessivamente erano sette): rappresentano una parte della storia non solo mineraria ma anche sociale di questo territorio».

