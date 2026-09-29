Turismo, protocollo con la Polonia 

Una location speciale per una siglatura altrettanto speciale: nella grotta di San Giovanni è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Parco geominerario e la miniera di sale polacca di Wieliczka, gigante del turismo ricettivo da 1,5 milioni di visitatori all’anno.

Un’intesa che ha lo scopo di intrecciare rapporti istituzionali, cooperazioni culturali e di promozione turistica ma soprattutto di espandere la ricettività dei tanti siti naturali e minerari del Geoparco acquisendo conoscenze da una realtà turistica abituata a gestire enormi flussi di visitatori. Un concetto espresso dal direttore del Geoparco Fabrizio Atzori prima delle firme sull’accordo apposte dal Commissario Roberto Curreli e dal direttore della miniera di Wieliczka (un sito nei pressi di Cracovia articolato in 9 livelli e con 245 chilometri di corridoi) Marian Lesny. «Vogliamo internazionalizzare le attività del Parco e la gestione dei nostri siti - ha detto il direttore - muovendoci su due percorsi: quello Unesco legato alla rete mondiale dei geoparchi e quello Unesco legato alla rete del World Heritage. La miniera di sale è già nel patrimonio Unesco ed il nostro obiettivo, insieme al comune di Buggerru, al Cammino minerario di Santa Barbara ed alla rete di 86 Comuni del Geoparco stesso, è quello di depositare nel 2027 la candidatura per l’ingresso nel patrimonio Unesco». Presenti alla cerimonia anche la vice sindaca di Domusnovas Maria Elena Lusci («Orgogliosi di assistere a questo primo passo verso l’internazionalizzazione del nostro patrimonio») e lo staff del consorzio Natura Viva Sardegna che gestisce la grotta e che ha poi offerto ai presenti una visita guidata nella grotta transitabile più lunga mondo. «È la prima volta - ha detto il presidente Fiorenzo Casti - che la grotta ospita la firma di un memorandum così importante. L’auspicio anche per noi è di ricevere supporto per puntare a raggiungere i 40 mila visitatori entro fine anno». Intanto, il Geoparco è reduce dalla partecipazione a Lappeenranta, in Finlandia, alla 18sima European Geoparks Conference (riuniti 430 dirigenti di geoparchi riconosciuti dall’Unesco di 34 Paesi, 12 sono italiani). Il direttore Fabrizio Atzori e l’ingegnere Alessandro Abis hanno presentato i loro importanti contributi sulla storia mineraria sarda e sulla valorizzazione del patrimonio geologico e minerario dell’isola.

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