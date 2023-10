“Turismo & progresso”, imprenditori e cittadini lanciano il movimento  

Un nuovo movimento civico «per cercare migliorare Quartu», facendo squadra fra imprenditori, associazioni, operatori turistici e semplici cittadini. Senza escludere un futuro in politica, magari in occasione delle prossime elezioni comunali in città. Nasce il gruppo “Turismo & progresso”, presentato sabato sera in uno stabilimento del litorale quartese da Roberto Matta, già presidente dell’Associazione turistica di Quartu Sant’Elena.

«Un laboratorio di idee e progetti, trasversale, che prende voce per disegnare uno scenario possibile, che guardi al turismo sostenibile e responsabile, all'accoglienza e l'inclusività, alla qualità della vita e del benessere, alla tutela dell'ambiente e alla transizione energetica sostenibile, alla creazione di servizi innovativi ed alla promozione dell'economia circolare e, come conseguenza, di nuove opportunità di lavoro e sviluppo concreto per la nostra città», ha spiegato Matta davanti a oltre cento persone presenti.

Dalle potenzialità di Quartu alle proposte per crescere come destinazione turistica, sino ai temi come l’ambiente e la continuità territoriale seguendo i modelli Baleari e Corsica. «Rappresentiamo quella parte di società civile quartese che non resta a guardare, ma si rimbocca le maniche e propone soluzioni concrete, le progetta, le pianifica e realizza», ha aggiunto l’esperto di turismo. «Che dedica il proprio tempo come investimento sul futuro delle prossime generazioni, consapevoli del ruolo centrale che la nostra città può giocare nel panorama turistico e dei miglioramenti che ne derivano a cascata».

