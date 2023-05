Turismo, primo infopoint in centro 

È il terzo centro informazioni dell’associazione, che si aggiunge ai due stagionali del litorale inaugurati lo scorso anno al Poetto, nello stabilimento Lido Mediterraneo e al porto di Capitana. Ed è un info point speciale non solo perché è l’unico in centro, ma anche perché ospitato in un luogo suggestivo come la cantina Fois che offrirà agli ospiti anche la possibilità di percorsi guidati all’interno dell’azienda immersi nella cultura e nella tradizione. «A breve» spiega il presidente dell’associazione turistica di Quartu Roberto Matta, «sistemeremo all’ingresso un totem multimediale a parete che servirà per avere informazioni su spiagge e tanto altro, prenotare servizi, scaricare mappe in digitale. Siamo reduci dal buon successo della scorsa estate con l’info point del Poetto e crediamo che questo in centro storico darà i suoi frutti».

È soprattutto per loro, ma anche per i quartesi, l’info point inaugurato ieri mattina, ideato e promosso dall’Associazione Turistica di Quartu assieme alla cantina Fois che va ad ospitare il servizio nel cuore del fuso di Cepola, in via Garibaldi, in pieno centro storico.

Per ora non sono tantissimi ma arriveranno. E da oggi i turisti che si troveranno a girare per la città, avranno un punto di riferimento in più per avere informazioni su dove alloggiare, sulle iniziative a cui assistere, sui mezzi pubblici da prendere.

Il primo in città

Come funziona

L’info point di via Garibaldi sarà aperto tutti i giorni. Dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 16,30 alle 20 e il sabato e la domenica solo la mattina dalle 9,30 alle 13,30.

«Faremo anche dei percorsi all’interno della cantina» spiega Anna Rita Fois, «racconteremo la storia dell’azienda e di questa casa chela ospita che ha 200 anni. Parleremo dei processi di vinificazione, di come si faceva il vino un tempo con grande fatica, e di come lo si fa ora».

Le reazioni

E il nuovo info point è accolto con favore anche dai quartesi. «È una bella cosa» dice Anna Bruna Cardia 69 anni, «poco fa ho fatto dieci telefonate per avere un’informazione, se questo centro ci potrà dare un aiuto anche per iniziative è itinerari sarà sicuramente interessante». Nicoletta Cardia aggiunge: «È importante soprattutto per i turisti, un servizio essenziale. Io viaggio molto e ovunque punti come questo sono la normalità ed è poi importante anche per dare impulso alle attività del territorio».

