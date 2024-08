Turismo, presenze col segno più 

Turismo in provincia, numeri in crescita ma non in doppia cifra come davano a vedere i primi dati provvisori del 2023 che comunque confermano nel 2023 la ripresa dopo lo stop dovuto al Covid dal 2020. A livello provinciale gli arrivi registrano un aumento dell’8,6 per cento e i pernottamenti del 5 . In termini complessivi gli sbarchi in provincia salgono da 261.249 a 283.726 e le presenze da 744.645 a 782.618. Oristano resta, unica tra le province sarde, che non raggiunge il mezzo milione di sbarchi, il milione di presenze e i 3 giorni di pernottamento.

Le reazioni

«In passato ci sono stati ritardi, le strutture ricettive non sono ancora sufficienti, ma siamo in recupero; anche questo 2024 si annuncia positivo, nonostante la partenza lenta dovuta alle condizioni meteorologiche. Se il tempo tiene e i trasporti funzionano sono convinto che possiamo migliorare i dati già più che positivi del 2023» osserva Pino Porcedda, titolare dell’hotel La Baja di Santa Catarina di Pittinuri e componente il direttivo dell’Ente bilaterale del turismo. Nel 2019 la provincia contava 59 strutture alberghiere e 529 extra alberghiere per 12.992 posti letto, nel 2023 gli alberghi sono aumentati di 15 unità ma gli extra ne hanno perso 79, i posti letto scendono da 12.992 a 12. 900.

In città

Oristano è leader indiscusso anche se non tutto è andato per il meglio. La città nel 2023 ha recuperato e superato il dato del 2019 segnando un più 7 per cento per quanto riguarda le presenze (da 153.926 è salita a 164.165) ma di contro nel 2023 sono arrivati 252 visitatori in meno (72.569 contro i 72.821 del 2019). Il sindaco Massimiliano Sanna: «Il dato più significativo è quello delle presenze, è vero che è arrivata meno gente che però è rimasta qualche giorno in più per visitare e apprezzare la nostra città. Dobbiamo migliorare i servizi e creare più opportunità. Ci stiamo lavorando abbellendola con le nuove piazze e trasformando Torregrande con piste ciclabili e il nuovo lungomare».

Bosa

Perde in presenze e avanza in arrivi. Conclusione: i turisti si sono fermati qualche giornata in meno a curiosare nei rionidella città vecchia, lungo il fiume Temo e prendere il sole al Lido e nelle favolose insenature. Nel 2019 le strutture ricettive hanno registrato 32.442 arrivi e 95.890 presenze, l’anno scorso 39.197 arrivi ma 5.845 presenze in meno. Il neo sindaco Alfonso Marras: «Il dato va analizzato. Resta comunque un fatto: per sfruttare turisticamente al meglio le bellezze che tutti ci riconoscono dobbiamo lavorare nella programmazione e nella qualità dei servizi. Il turismo per la nostra città è fondamentale e dobbiamo fare il massimo per ottenere quel che la città merita e attende».

Cabras

Patria del Sinis, di stagni e terra dei Giganti. Il dato non premia tutti questi tesori: 23.857 arrivi nel 2019, 62.777 presenze. Il 2023 si è chiuso con 24.965 arrivi e 64.740 pernottamenti. La crescita c’è ma i numeri visti così non spaccano. Il sindaco Andrea Abis: «Dire che Cabras può dare di più è scontato ma il dato può essere fuorviante se non si considera il tipo di turismo che è nelle corde dei cabraresi e quindi dell’amministrazione comunale che considera il settore all’interno dei territori che ci sono vicini, Oristano ma non solo. Il nostro paese non ha grandi strutture alberghiere, punta su una ospitalità diffusa: B&B, agriturismo, case vacanza. Quindi il turista visita i Giganti e il Sinis ma facilmente può pernottare anche a Oristano. Noi siamo per un peso vacanziero sopportabile e compatibile con l’ambiente, la sabbia di Is Arutas va difesa senza penalizzare il settore ma adottando gli opportuni interventi come quest’anno col potenziamento delle docce per evitare di portarsi dietro anche un granello di quarzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA