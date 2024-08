Turismo, presenze a gonfie vele 

Il turismo made in Baronia registra un buon trend e anche per il 2024 segna un deciso segno positivo. In questo quadro più che favorevole per il settore vacanziero, anche il primo bilancio fatto dall’assessore di Siniscola, Stefano Grecu, conferma una decisa crescita.

In crescita

«I dati relativi alla tassa di soggiorno ci dicono che nel nostro Comune abbiamo avuto un aumento di presenze del 10 per cento, rispetto allo scorso anno - afferma l’assessore al Turismo - si tratta di numeri che ai accostano tantissimo al boom già registrato nel 2023, anno che ha segnato la fine della pandemia». Se il mare della Sardegna si conferma tra i più ambiti del Mediterraneo e non solo, i 33 chilometri di spiagge del territorio di Siniscola non sono da meno.

Porto turistico

«Questo importante trend è confermato dai numeri che emergono dalla gestione del porto turistico di La Caletta, dove il comparto del diporto sta facendo segnare un più 15 per cento di transiti - prosegue Grecu -. Naturalmente ai tratta di numeri non definitivi, anche se le prospettive di fine stagione fanno ben sperare in una chiusura che andrà a confermare il buon andamento fin qui registrato».

La rete dei b&b

Le notizie positive non si fermano qui. Secondo l’assessore un importante passo avanti è stato fatto per il segmento che riguarda il cosiddetto turismo mordi e fuggi, che fino a qualche anno fa limitava fortemente le ricadute economiche per il territorio. Si tratta di quella forma di turismo che dopo aver usufruito delle bellezze naturali del litorale finiva per spendere i soldi nei centri limitrofi dove avevano trovato sistemazione. «L’offerta dei posti letto molto limitata rispetto ad altre località era la fonte del problema - spiega Grecu - oggi invece con l’apertura di decine di b&b si riesce a trattenere molti più visitatori. Certo il fenomeno esiste ancora ma è fortemente diminuito».

Spiagge piene e locali che fanno affari d’oro, soprattutto nel cuore di La Caletta dove ogni sera viene prevista un’ampia area pedonale che si trasforma nel salotto buono dell’estate siniscolese. «Il sistema del mercato serale funziona - gongola l’assessore - con la passeggiata sempre stracolma di turisti che dimostrano di gradire il bel clima che ogni sera si crea».

RIPRODUZIONE RISERVATA