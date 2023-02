Turismo, prenotazioni in anticipo 

Se gli anni della pandemia hanno favorito e incrementato il turismo di prossimità con la riscoperta di tanti luoghi a due passi da casa, adesso è riesplosa la voglia di girare per il mondo. L’industria ricettiva ogliastrina lubrifica gli ingranaggi in vista della stagione, che secondo chi di viaggi si occupa in chiave professionale sarà quella del boom definitivo. C’è un dato che sostiene la tendenza positiva: i clienti stanno prenotando con due mesi d’anticipo rispetto al passato. Compresi gli italiani.

La richiesta è flessibile, spalmata su tutto l’arco della stagione, creando un’omogeneità sui book alberghieri. L’unico neo sono i consueti handicap dei trasporti, anello debole di una filiera che sforna migliaia di buste paga e genera ricchezza sul territorio. «La voglia è riesplosa già lo scorso anno, ma notiamo prenotazioni in largo anticipo», conferma Francesco Bovi, 30 anni, della catena turistica Bovi’s Hotels. L’indicatore che fa brillare il libro delle prenotazione parla italiano: «Perché in effetti gli italiani - ammette l’esponente dell’azienda turistica - tendevano a prenotare da marzo in poi, ora riscontriamo un anticipo di due mesi. C’è forte ottimismo per la stagione». Lo conferma anche Mattia Pilosu (33), presidente della sezione Turismo e industrie culturali di Confindustria Sardegna: «C’è il sentore di una buona stagione. Gli indicatori ci dicono che possiamo eguagliare e migliorane le performance del 2022 e in più riscontriamo molto fermento per investimenti e nuove aperture».

