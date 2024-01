Turismo, prenota la fiducia 

Gli esperti dicono che per risparmiare su una vacanza estiva sarebbe meglio prenotare con almeno cinque mesi d'anticipo. Agendo così è possibile contenere la spesa sul soggiorno anche del 30 per cento. Una famiglia di quattro persone che, oggi, volesse prenotare un soggiorno in Ogliastra imbarcandosi da Civitavecchia, l’unico collegamento rimasto attivo per Arbatax, spenderebbe 560,56 euro. La simulazione dei viaggi è condotta su una famiglia con due adulti e due bambini (3-12 anni) che salirà sul traghetto Corfù di Grimaldi il 27 luglio alle 20 dal porto laziale (rientro da Arbatax alle 2 del mattino del 3 agosto successivo), prenotando una cabina con 4 letti e posto auto (Jeep Cherokee).

La novità

Se fino alla scorsa estate al viaggio in nave non c’erano alternative per sbarcare direttamente in Ogliastra, quest’anno si può arrivare anche dal cielo. Benché riservata a una categoria limitata con il bollino di aviazione generale che autorizza lo scalo ad aerei di peso massimo 5.700 chili. «È in corso avanzato l’attività per l’ottenimento dell’autorizzazione all’apertura all’aviazione commerciale, che prevede voli charter con aerei da 78 posti, i cui benefici in termini economici e di sviluppo turistico avranno grandi ricadute sul territorio». Lo afferma Rocco Meloni, vicepresidente del Consorzio industriale che controlla Aliarbatax, la società proprietaria dell’aeroporto di Basaura.

Il manager

Durante il corso dell'anno, in particolar modo nei dieci mesi che precedono il periodo estivo, hotel, resort e residence effettuano sconti e promozioni. Prenotare una vacanza in questo periodo è indubbiamente più vantaggioso, dal punto di vista economico, rispetto alla prenotazione di un viaggio tre settimane prima di partire. E le aspettative sono già confortanti. «Il segnale - dice Francesco Bovi, manager del complesso turistico Bovis Hotel’s - è abbastanza positivo. Finalmente anche le compagnie aeree hanno definito il programma nazionale e quindi aerei disponibili per l’estate. Il messaggio ai potenziali turisti è basato sui concetti centrali della nostra offerta: ospitalità, natura, tradizioni e cultura, enogastronomia e sicurezza della destinazione».

