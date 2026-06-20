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21 giugno 2026 alle 00:43

Turismo, premio al Gal per il progetto a Osaka 

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Importante riconoscimento per il Gal del Sulcis Iglesiente al premio speciale Turismo all’edizione 2026 dello Smartphone d’oro. Il tutto grazie al progetto esperienziale “Casa Sardegna - Sa Domu de Sardinia - Osaka 2025”. Si tratta di un premio dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione digitale di enti e aziende pubbliche, realizzato da Fondazione Italia digitale.

Hanno partecipato ben 70 realtà pubbliche da tutta Italia. Per il Gal hanno ritirato il premio Francesca Murgia e Valentina Balia. «Un sentito ringraziamento - hanno commentato il presidente del Gal Cristoforo Luciano Piras e la direttrice Nicoletta Piras - a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e l’hanno sostenuto col proprio voto». Si tratta di un progetto che è stato realizzato durante il recente Expo svoltosi a Osaka in Giappone. Il progetto è stato sostenuto anche dalla Regione come fa sapere il vicepresidente e assessore della Programmazione Giuseppe Meloni: «Ha unito territori, imprese e istituzioni in una visione comune di promozione e sviluppo regionale. – ha detto – Quando facciamo rete e investiamo sull'internazionalizzazione delle nostre eccellenze, la Sardegna sa essere protagonista nei contesti più importanti del mondo».

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