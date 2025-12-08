«Turismo, possiamo crescere» 

«L’assenza degli operatori turistici è un invito all’assessore e al sindaco a riflettere sul loro ruolo e ad agire di conseguenza». La consigliera di minoranza di Arbus, Veronica Aru, commenta così la scarsa partecipazione all’incontro nell’Aula consiliare per il resoconto della stagione turistica 2025. La delusione è nei numeri: da circa 300 strutture ricettive, «solo una quindicina di titolari erano presenti«. E l’ex assessora al turismo, Michela Dessì, è ancora più esplicita: «Banchi vuoti? Era scontato. Le richieste e le proposte avanzate dai lavoratori del settore negli ultimi anni sono rimaste nei buoni proposti. A che serve far conoscere i bisogni per attirare i turisti se poi si ignora la madre delle criticità, la viabilità».

L’incontro

L’amministrazione ha convocato tutti gli operatori turistici del territorio, albergatori, titolari di B&B, agriturismi, case vacanze, ristoratori, balneari, guide, agenzie, associazioni, parcheggiatori e altre realtà del settore. All’appello hanno riposto in pochi. L’assessore, William Collu, pur non nascondendo il dispiacere per l’invito non accolto, ha illustrato i dati della stagione appena finita. «Partiamo – ha detto – da quello che di buono c’è stato nella seconda stagione con la tassa di soggiorno. Innanzi tutto, l’incasso è aumentato, da 121mila euro è passato a 158mila, un dato ancora provvisorio, a gennaio avremo il definitivo. La buona notizia, però, è che molti operatori hanno regolarizzato la loro posizione, non sfuggiranno più al fisco e neppure agli affitti in nero. A fine anno quelle censite sono in tutto 288 attività, quasi il doppio del dato storico. Le presenze ufficiose di circa 50mila turisti confermano il trend degli anni scorsi». Per Collu, altro dato positivo è l’allungamento della stagione balneare: «Per tutto ottobre abbiamo avuto ospiti. Per il futuro dobbiamo dimenticare che l’estate coincida con luglio e agosto, proprio quest’anno luglio è stato una delusione. Segnali importanti, ora serve lucidità per capire come programmare il futuro». Il sindaco, Paolo Salis: «Ho chiesto che ciascun operatore ci informi sulle criticità emerse e sui bisogni dei turisti. Per la comunicazione puntiamo sul digitale».

Le criticità

Gianna Zedde dell’agriturismo Costa Verde: «La viabilità resta la carta più importante sulla ruota del turismo. Quando agli ospiti faccio presente la difficoltà per raggiungerci, la riposta è “No, grazie”». E la viabilità, soprattutto asfalti consumati e segnaletica assente, è la nota più dolente dei 47 chilometri di litorale e delle strade interne dei villaggi turistici. Rossano Vacca punta il dito contro la norma che chiude la stagione a fine ottobre. «A Scivu – sostiene – ho smontato il parcheggio l’ultimo giorno utile. Erano presenti diversi camper e macchine. La politica racconta di voler allungare la stagione, ma solo a parole. Nel nostro caso, trattandosi di siti d’interesse comunitario, i servizi balneari tutto l’anno sarebbero un presidio di sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA