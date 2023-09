Turismo, porte aperte anche a ottobre 

Check out a fine ottobre, la sfida è aperta: alcuni hotel della Costa Smeralda e sparsi tra i graniti della Gallura continueranno a operare anche al calar dell'estate, sfidando l'autunno, la mancanza di servizi, fruibili solo da giugno a metà settembre, e le serrande abbassate di quasi tutte le attività stagionali, compresi il waterfront di Porto Cervo, inaugurato il 24 giugno e già disallestito, e le vetrine spente della passeggiata di Porto Rotondo. Secondo gli operatori, però, i presupposti per rinviare la chiusura delle strutture non sono trascurabili.

